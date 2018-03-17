電價再不漲 恐債留子孫

各國平均電價比較

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中國時報
／台北報導

經濟部昨宣布，4月起調漲電價，平均漲幅約3％，引發部分反彈聲浪；中央大學教授、前中華經濟研究院董事長梁啟源主張調漲電價，理由很簡單，電價若無法反映成本，政府只好不斷政策性補貼，背後隱藏的負債不僅納稅人埋單，還可能債留子孫，完全不符合公平正義原則。

梁啟源進一步指出，近2年來國際燃料成本大幅上揚，自2016年1月至今，不僅國際油價從每桶30美元上漲到64美元，燃煤價格也從每噸50美元上漲為103美元，由於台灣燃料98％仰賴進口，燃料成本又佔供電成本55％，電價跟著調漲是理所當然。

但從政府調漲的結構來看，梁啟源認為大有問題，尤其是家庭用電500度以下，條件實在太寬鬆，不僅無助於節電，等於將電價漲幅轉嫁給用電大戶或中大型企業，不僅不利於產業競爭，也可能阻礙經濟成長，政府施政欠缺深思熟慮。

根據國際能源總署公布的統計，台灣家庭用電的價格是全球第2便宜，僅次於盛產能源的墨西哥，比鄰近的大陸、馬來西亞、南韓、新加坡還低；至於工業用電，台灣則是全球第七低，比亞洲的馬來西亞、南韓、新加坡、大陸、日本、和歐洲國家都便宜。

梁啟源表示，政府調漲電價，總是對家庭用電特別寬厚、不斷地放寬條件；對照德國家庭用電（每度約新台幣10元左右），幾乎是工業用電價格的2倍，台灣顯然與國際趨勢相反，應綜合考量產業競爭力、經濟發展做全盤考量。

台灣的能源幾乎完全靠進口，為何住宅或工業用電價格都是全球最低，這是政府長期補貼的結果；多位學者批評，偏低的電價導致民眾對節電無感，也不積極提升用電使用效率，對於沒有自產能源的台灣，弊大於利。

(中國時報)

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