賴正鎰盼優惠中小、微型企業

2018年03月17日 02:06 中國時報 譚淑珍 ／台北報導 ／台北報導

4月電價決調漲3％，工商團體負責人多認為合理、可以接受。不過，商總理事長賴正鎰仍感到相當意外，「沒想到政府會決定要漲電價！」

中小企業總會理事長林慧瑛昨指出，企業在意的是電力的穩定供應，因此，「不能又要馬兒好，又要馬兒不吃草！」況且國際能源價格都在漲，政府也考慮到不影響一般民生及微型企業的用電，3％調幅，可以接受。

工商協進會理事長林伯豐指出，電價漲3％算合理，但政府不能再勉強企業用綠電。林伯豐表示，如果政府勉強企業用綠電，又漲電價，就不合理，等同是「雙重漲價」。

林伯豐認為，政府發展綠電的責任不應強加在企業界身上，企業是用電戶，不是供電者，將供電的責任以勉強企業買綠電的方式轉嫁給企業是不應該、也是不合理的事。

工總副理長林明儒也認為，3％的漲幅合理，可以接受。他說，企業要的是穩定供電與合理的電價，既然包括天然氣、煤等國際能源成本都上揚，可以接受電價合理的調漲，「總不能又要穩定供電，又不准漲價吧？」

賴正鎰感到很意外。他說，沒想到政府會在有通膨隱憂、企業成本一直在增加的時候，來漲電價，「時機很不恰當」，但是，既然政府已經決定了，還是要接受，不過，希望政府能考慮對中小、微型企業提供優惠的方案。

(中國時報)