去中國化 台船商標戰導火線

2018年03月17日 02:06 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

台船船塢正建造大型貨櫃輪船，上頭的英文商標仍為CSBC。（本報資料照片）

台船英文商標CSBC大陸訴訟事件簿

台灣國際造船公司（台船，舊稱中船）與原股東許某的中國造船公司，為在大陸爭奪英文商標「CSBC」（CHINA SHIPBUILDING CORPORATON）註冊權，纏訟長達9年，直到今年2月底，台船最終贏得訴訟。台船大陸代理律師鍾延紅坦言，這場無妄之災，恐與幾年前台灣政府推動的「正名運動」難脫關係。

中字輩國企 首當其衝

陳水扁政府執政期間，為推動「去中國化」，採取一系列「正名運動」，當時中油、中船等，都成為首波正名的國營企業之一。2007年「中國造船股份有限公司」，更名為「台灣國際造船股份有限公司」，也就是當前通稱的「台船」。

只是台船更名後，不只在台灣掀起一波「CSBC」商標註冊權的訴訟，相關「CSBC」商標權之爭更從2009年起延燒至大陸，訴訟時程從馬英九政府跨到蔡英文政府時期，耗時整整9年。

CSBC老字號 台船勝訴

「這絕對是一場無妄之災」，台船在大陸的代理律師、京都律師事務所律師鍾延紅指出，以相關商標訴訟案件來看，訴訟9年時間雖然不能算長，但也絕不能說短，「想想看，這其中得花費多少人力、物力成本」。

鍾延紅稱，訴訟期間，台船也曾遭大陸法院認定，所提供證據要件不足面臨「敗訴」，但最終在訴訟二審階段，北京市高級人民法院認定台船沿用「CSBC」商標已久，在船舶製造業早有知名度，「中國造船公司」有侵害權利之嫌，因此判定台船勝訴。

台船仍須在陸註冊商標

鍾延紅直言，台船雖勝訴，但是訴訟風波的起源，恐怕還得關連到2007年的更改企業中文名稱，才讓對造有機可乘，因為對造訴訟理由之一是，既然已經更動中文名稱，就是表明台船要和過去做出區別，理所當然跟CSBC也就不再有直接關聯。

不過，按大陸現行規定，台船還是必須按照程序，再次向大陸國家工商行政管理總局商標局提出「CSBC」商標註冊，才算正式在大陸取得商標權利。

(中國時報)