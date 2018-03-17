商標蟑螂搶註冊 拖欠20億沒還

2018年03月17日 02:06 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

台船英文商標權風暴，雖在兩岸官司全勝，但若非當年「台灣正名運動」，中船硬是被改名為台船，就不會遭人見縫插針搶商標註冊，弄得滿城風雨。這場商標爭奪戰，起因廿多年前商船買賣糾紛，船東欠下20多億尾款未償、船東兒子反而以商標權當作談判籌碼，展開一連串的復仇戲碼。

熟悉內情的台船高層指出，民國70幾年，中船創始股東許文華握有0.39％股權，他名下益利公司向台船訂了2艘散貨船，總價20多億元，當時政府鼓勵「國輪國造」政策，以因應造船業不景氣，祭出優惠條件，可先預付5％訂金，再慢慢償還借貸。

未料，中船已交付2船給「益利」，對方起初還了1、2億元，事後卻以經濟不景氣為由，惡意拖欠尾款。民國76年許文華逝世後，兒子許志堅繼承父業，他順著2007年「正名運動」，中船改名為台船之際鑽漏洞，悄悄在台北成立「中國造船公司」。

接著註冊中船及CSBC（原中船英文縮寫）2個商標，遭台船控告侵害商標權，法院認定台船前身為中船，且為國際眾所皆知的知名船廠，許最後敗訴，更名為「中華國際造船」。許因使用CSBC標識，被判刑6月。

台船高層表示，許志堅不滿「父債子還」，頻搞小動作，雙方結下梁子，他不僅在台灣，更在大陸、美國、歐洲等地註冊中船、CSBC商標，「簡直像蒼蠅一樣拍不走」，但相繼吃癟。

惟台船副發言人林福堂強調，整件事起因是商船交易糾紛，與台灣正名運動無直接相關，雖然對方在商標權官司接連敗訴，但20多億債務尚未解決，雙方還在談和解中。

商標執業人員指出，台船一次奪回「台船」、「中船」、「CSBC」等3個商標權，相當罕見，雖然台船稱實質上不影響生意，但無形中早已失去訂單。他建議，企業在更名前，預先設想行銷的國家有哪些，提早在當地登記商標，避免有心人士搶註，最後還得向「商標蟑螂」妥協。

(中國時報)