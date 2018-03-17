新聞分析－台企不放棄中國招牌 陸釋善意

2018年03月17日 02:06 中國時報 陳柏廷

台船「CSBC」商標權，在大陸纏訟多年，如今終於塵埃落定。儘管當前兩岸政治僵局難解，該案某種程度又源於陳水扁政府時期的「去中國化」正名運動，但台船勝訴則意味著，只要台灣企業不放棄原有的「中國」這塊招牌，大陸仍願意釋出一定善意，不會過多為難。

台灣正名運動從2002年5月啟動，該運動在陳水扁第二任期間的2006到2008年達到高峰；當時台灣政府除了推動修改歷史教科書課綱，也在國營企業掀起一波正名運動。

「CSBC」這場商標權之爭，在大陸纏訟9年，不只曠日廢時，更是勞民傷財。事實上，台船在2007年更改企業中文名稱，更多是迫於無奈，畢竟政府政策下來，身為國營企業豈能不遵守照辦。

回顧整起案件，大陸相關法院雖然沒有因為此次涉及台資企業，就在審判程序上給予速審速決，但從台船最終贏得「CSBC」商標註冊權來看，大陸在「依法判決」的過程中，也釋出了一定善意。

坦白說，若從北京角度來思考，訴訟起因最大元凶之一，莫過於陳水扁為割裂兩岸關聯推動的正名運動所致，加上當前兩岸政治僵局難解，北京大可讓台船敗訴，甚至冠上個「咎由自取」理由。

但若從台船爭取的「CSBC」（CHINA SHIPBUILDING CORPORATION）英文全名來看，雖然企業中文名稱冠上「台灣」之名，但從英文縮寫仍有「CHINA」意涵，這足可顯見，只要台灣企業仍願意不放棄「中國」這塊招牌，即便當前兩岸政治氛圍不佳，大陸方面仍不會太為難。

(中國時報)