律師感嘆 搞政治不如拚經濟

2018年03月17日 02:06 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

回顧「CSBC」商標訴訟長達9年，台船大陸代理律師鍾延紅感嘆地說，台灣政府所推動的「正名運動」，讓相關企業捲入訴訟紛爭之餘，經濟損失更難以計算。台船案件或許可供當前台灣政府借鑒，與其推動無謂的政治運動，不如多把精力關注經濟民生議題。

鍾延紅指出，更改企業中文名稱，所帶來的一波波商標智慧財產權之爭，台船恐怕也是始料未及；畢竟，誰也想不到，沿用已久的CSBC商標竟然會被其他廠商在大陸搶先提出註冊，等到中國造船公司提出申請後，台船才知大事不妙，趕忙提出異議。

鍾延紅強調，商標權註冊講求的是「屬地主義」；換言之，即使台船在2009年就已經向台灣智慧財產局申請註冊「CSBC」商標，但到了大陸就得重新按當地法律申請。

鍾延紅稱，企業商標可說是凝聚了一家企業的無數心血，甚至得花數十年才能建立企業商標信譽，如果因為多年前的一場正名運動，導致台船失去「CSBC」的商標註冊權，經濟損失恐怕難以想像。

鍾延紅直言，倘若台船真的敗訴，這就意味著台船在大陸不能使用「CSBC」這個商標；台船往後若要在大陸進行相關造船產業經貿往來，將會寸步難行，因為很可能會遭「中國造船公司」控訴侵權，更不用說在相關造船行業也會出現企業名稱混淆不清的風險。

鍾延紅感嘆，因為台灣政府多年前推動的一場政治正名運動，導致企業必須要承受多年商標訴訟和經濟損失，實在令人無語；只希望相關案件，能給台灣政府一個思考，多關注經濟民生議題，才是民眾之福。

(中國時報)