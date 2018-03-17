藍委盤算 台船商譽、成本損失大了

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中國時報
／台北報導

中船公司2007年配合扁政府的「正名」政策改名為台船，但英文商標仍沿用原本的「CSBC」，因此與新設立的「中船公司」發生商標權糾紛。藍委曾銘宗認為，正名運動讓企業衍生不必要的成本，也讓國際商譽受影響，對企業是很大的困擾。

曾銘宗表示，中船幾十年來在世界上、造船界已經享有一定商譽，為了配合前總統陳水扁的「正名運動」，從中船改名為台船，所有的LOGO、CIS（企業形象識別系統）都要跟著改，衍生許多不必要的行政成本，且改名對國際上的商譽也會造成影響，重新建立商譽的過程中也會花費不少成本。

曾銘宗說，從台船的英文名稱沿用「CSBC」，就可以證實他在國際上打下的商譽還在，所以想把英文名稱留下來。但純粹為了配合政策去改，導致英文跟中文不相符，中文叫「台船」，英文仍是「中船」，容易讓外界混淆。加上後來新的「中船公司」設立，更讓人搞不清楚到底是兩個企業主體還是一個。

曾銘宗認為，台船改名後，除耗費不必要的行政成本，還為了商標權等爭議與其他企業產生司法糾紛，不僅耗費訴訟成本，對商譽也有一定折損，為了意識型態的改名、正名其實都沒有必要，對企業會造成很多困擾。

藍委楊鎮浯也說，台船的英文沿用中船時期的名稱，應該是擔心改名會造成國際接軌的問題，中文「正名」為台船，只是騙騙台灣民眾，告訴民眾有「台灣主體性」，事實上在國際間「中船」之名根本沒改變，所謂的正名運動只是自我安慰而已。

(中國時報)

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