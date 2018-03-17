選北市長 韓國瑜登記又撤回

2018年03月17日 02:06 中國時報 張潼 、 柯伶穎 、 林宏聰 、 李義 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨台北市長黨籍參選人黨內初選16日登記，前陸委會副主委張顯耀特別出動活潑亮麗的「顯耀女孩」助陣，現場熱鬧非凡。（季志翔攝）

國民黨台北市長初選16日最後一天開放領表、登記，截止前傳出震撼彈，考慮要參選高雄市長的國民黨高市黨部主委韓國瑜竟現身登記，更弔詭的是，北市黨部證實韓確實繳交資料與保證金，但過沒多久就撤回。事後韓國瑜堅稱「沒領表、沒登記」，讓藍營原本陷入混戰的台北市長初選，更加令人霧裡看花。

綠完成整合 韓心灰意冷

據了解，韓國瑜原本盤算，倘若立委陳其邁與高雄市長陳菊之間心結難解，團結的國民黨面對分裂的民進黨，或許有機會放手一搏，然而，綠營初選結束後，韓國瑜四處向昔日綠委老同事探詢，得知民進黨內部已整合，加上陳其邁拜會陳菊、陪花媽嫡系子弟兵掃街，雙方初選裂痕顯然縫合，令韓國瑜心中涼了半截。

另外，韓國瑜的友人更透露，韓妻李佳芬在雲林創辦的雙語學校維多利亞高中，從韓國瑜傳出要選高雄市長以來，屢屢接獲教育部「關心」、「查水表」，妻子和女兒多次明確表達不支持他參選，由此看來，他參選高雄市長的機率已微乎其微。

年底台北市長選戰，藍綠都有多人打算挑戰現任市長柯文哲。國民黨昨完成初選登記，除前行政院發言人鄭麗文因家庭因素退出，包括前立委丁守中、孫大千、台北市議員鍾小平、前陸委會副主委張顯耀等4人，都依規畫登記參加初選。

不過，初選登記就在16日下午4時截止前，韓國瑜突然現身北市黨部，不但領表填寫，還繳交百萬保證金，消息傳出後震撼台北政壇。

被蒙在鼓裡 黨也不知情

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹證實，韓國瑜昨早北上黨中央開會，下午的確有領表，也繳了保證金，但不到10分鐘，韓國瑜又把資料跟錢都領回，還打電話通知她「已經撤回了。」至於韓國瑜為什麼來登記，最後卻又撤回申請，她並不曉得。

弔詭的是，韓國瑜昨下午二度接受本報記者詢問查證時，他都堅稱沒有領表，讓這起「意外狀況」，一時成為羅生門。黨中央事先也未掌握韓領表登記的訊息，事後黨務主管第一時間回報黨主席吳敦義。

領表也繳錢 韓急踩煞車

韓國瑜表示，他只是到黨中央開會，沒有領表也沒有登記，還要記者「放心」，不過，他也坦言，的確有很多朋友拱他參選台北市長，自己原本也有打算，但最後仍急踩剎車，身為高雄市黨部主委應考量大局，至於是否確定選高雄市，4月再說。只是當記者打算追問韓國瑜說法為什麼與北市黨部不同？韓僅回應，手機快要沒電了，就未再接電話。

(中國時報)