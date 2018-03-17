韓主委擬棄轎 基層內傷

2018年03月17日 02:06 中國時報 張潼 、 王正寧

在藍營艱困選區的高雄市，韓國瑜被國民黨主席吳敦義視為「頭號戰將」，雖然韓對外宣稱要好好思考是否參選高雄市長，但不可諱言，他的確備受期待，可是萬萬沒想到，這回竟差點成了台北市長初選候選人，不但令各界錯愕，恐怕也傷了支持者的心，讓原本就難打的高雄市長選戰，更加雪上加霜。

卸下北農總經理的韓國瑜，因率真直言、熱血敢衝的形象，即便在黨主席一役飲恨，但網路人氣卻持續不墜，因此被吳敦義相中，南下高雄操盤。吳不但對他評價很高，還曾稱讚「令人刮目相看」、「合高雄氣口」，基層也認為他直言、敢說的風格可帶動士氣。因此，即便眾人都知道，高雄恐怕還是民進黨的天下，不少人還是期待他出來參選市長，至少不再讓綠營「躺著選」。

就在民進黨立委陳其邁挾著高民調打贏初選，國民黨內僅有立委陳宜民表態參選的狀況下，韓國瑜對外表示需要多一些時間思考是否投入選戰。未料，他昨天卻突然現身台北市黨部，領了台北市長初選登記表，甚至連160萬本票都備妥，雖然最後急忙撤回資料，沒完成登記，此舉卻已讓各界看傻了眼。

首先，以台北市選情來說，縱然今年無論政黨色彩，有許多人都想挑戰柯文哲，但不管是國民黨或其他政黨，目前看來都沒有聲勢可與柯匹敵者。而韓國瑜「先登記再撤回」的無厘頭舉動，無疑模糊了黨內初選焦點，更無助黨內團結和選情，反而只會讓外界臆測紛紛。

再者，韓國瑜現在是高雄市黨部主委，連他自己都說要顧全高雄的大局，既然如此，為什麼又要北上虛晃一招？如今即使他參選，可能也無法成為國民黨拿下高雄市的救世主，現在連主委都背棄高雄，個人誠信受損不說，看在苦苦等待他表態的支持者眼裡，情何以堪？讓原本就已陷入苦戰的艱困選區，選情更不樂觀，擔任主委的韓國瑜，應好好思考自己扮演的角色，以免留下「臨陣脫逃」、「棄轎轉檯」的話柄。

(中國時報)