扁為陳致中站台 中監准了

2018年03月17日 02:06 中國時報 曹明正 、 林宏聰 、 陳淑芬 ／綜合報導 ／綜合報導

為了替參選高巿議員的兒子陳致中站台，保外就醫中的前總統陳水扁前天向台中監獄申請今天出席兒子的造勢晚會，陳致中昨表示，做父親的關心兒子參選，是很自然也是很溫馨的事，相信法務部會合情合理的處理。台中監獄昨基於親情考量，准許陳水扁出席，但須遵守「不上台」、「不演講」、「不談政治」、「不受訪」等4原則，並可停留1.5小時。

台中監獄副典獄長李進國16日晚間表示，陳水扁申請出席的活動是搶救陳致中初選民調，具有政治性的造勢活動，本與保外就醫期間不得從事政治活動等事項相悖，但因斟酌基於家庭溫情及家長的祝福等親情考量，同意到場，但須遵守「不上台」、「不演講」、「不談政治」、「不受訪」等4原則，並可停留1.5小時，由醫師隨行，確實遵守、不要逾越簽訂的保外醫治應行注意事項等規定。

陳致中投入民進黨高雄巿前鎮、小港區巿議員初選，今晚將在前鎮區籬仔內憲德宮舉辦「溫暖挺正義、致中挺其邁」晚會。陳致中說，憲德宮也是當年他與邱毅本來要公開辯論的廟埕，具有特別意義。

陳致中前天在臉書發文指出：「爸爸參加兒子的晚會加油鼓勵是違法的？」、「馬政府的法務部長羅瑩雪當時說這是人之常情，沒什麼問題，難道邱部長會不如羅部長？邱部長已經欺負太陽花學運二審判毀損公物無罪的年輕人，現在還要加上欺負前總統嗎？」

陳致中強調，爸爸關心兒子是天經地義、合情合理；至於父親出席會不會違反保外就醫？他回答「相信是不會」。

高雄巿挺扁議員鄭新助昨質詢市長陳菊是否贊成讓阿扁替兒子站台？陳菊答詢說，情理法都要兼顧，老爸關心兒子選舉，是人情之常；至於是否應特赦阿扁，陳菊也重申贊成，希望能夠藉此促成台灣社會和諧。

(中國時報)