選情分析－誰出征宜蘭 民進黨恐選前換將

2018年03月17日 02:06 中國時報 胡健森

民進黨中執會日前通過提名立委陳歐珀參選宜蘭縣長，地方卻不斷傳出對陳及黨中央提名過程不滿的聲浪，這股反彈勢力不斷擴散，日後恐吞噬陳歐珀的支持度，一旦民調跌落谷底，不排除將上演「綠版換柱」戲碼，迫使陳歐珀不得不退出選戰。

2015年國民黨發生「換柱風波」，原本通過提名的總統參選人洪秀柱，相隔3個月硬是被換掉，但其實民進黨早在2001年嘉義縣長選舉就曾發生過陣前換將。當時何嘉榮已贏得黨內初選，被提名為嘉義縣長參選人，孰料，原國民黨籍的林派陳明文轉投民進黨，還表態爭取代表綠營參選，為此，民進黨特地進行陳明文與何嘉榮民調，最後由陳明文勝出。

這次民進黨宜蘭縣長初選過程詭譎多變，原表態參選縣長且民調領先的宜蘭市長江聰淵，「禮讓」政壇師父、代理縣長陳金德，沒想到，黨中央最後卻提名陳歐珀，地方也形成一股反陳歐珀勢力，包括宜蘭縣議長陳文昌、江聰淵等人還連袂向黨中央提出聯合聲明，力阻黨提名陳歐珀。

另外，陳歐珀獲提名後展開「謙卑請益求整合」拜會行程，但因陳金德、陳文昌出國而撲空，不過，旁人質疑陳明知2人出國還前去拜會，甚至直闖縣長室，根本是「提籃子假燒金」、提前宣示主權；另有黨內同志批評陳歐珀帶職參選，營造他「吃碗內看碗外」、「整碗捧去」的氛圍。

從最近陳歐珀不停被攻擊的種種跡象，透露出要陳歐珀別高興得太早的氣氛，一旦反對陳歐珀的人馬集體營造出「難以整合」情勢，促使民調直直落，原內定徵召參選的陳金德聲勢又能不斷拉高，民進黨中央再次演出大翻盤戲碼，並非不可能的事。

欠缺人和的陳歐珀，是否真能如願披著民進黨戰袍，與國民黨林姿妙爭奪宜蘭縣長寶座，恐怕還充滿變數。

(中國時報)