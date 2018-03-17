陳歐珀請益行程 碰軟釘子

立委陳歐珀（右）16日拜訪冬山鄉長謝燦輝，雖然謝燦輝向陳說「哨子一吹就是要全力以赴。」但陳歐珀離開後，謝燦輝表示不排除退出民進黨。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

民進黨籍立委陳歐珀被提名參選宜蘭縣長後，積極展開拜訪請益行程，盼能盡速整合黨內分歧意見，他昨日先後拜訪當初有意參加黨內縣長初選的員山鄉長江永和與冬山鄉長謝燦輝，不過，江卻建議陳歐珀辭去立委展現求勝決心，謝則不滿黨中央處理縣長提名過程，考慮退黨並以無黨籍身分參選縣議員。

陳歐珀昨日先拜訪江永和，希望能凝聚黨內力量，團結打贏選戰，不過，江永和建議陳應辭去立委，展現魄力及勝選信心；陳歐珀回應表示，選舉過程需要有選戰策略整體考量，一旦現在辭職，3個月內就必須辦理立委補選，此時宜蘭縣局勢混亂，「有需要那麼急、有誰那麼急嗎？」他強調，現在要努力的就是盡量整合各方不同意見。

陳歐珀轉往拜訪謝燦輝，謝則指出，「黨中央提名陳立委，我也是要接受，哨子一吹就要全力以赴」，冬山鄉選情比較不用擔憂，雙方握手寒暄、氣氛融洽。但陳歐珀前腳剛離開，謝燦輝後腳就表達對黨中央提名的不滿。

謝燦輝說，當初他與江永和是退出民調作業，並非退出初選，除了陳歐珀外，甚至工程會主委吳澤成、代理縣長陳金德等人，都應有機會獲提名，他曾寫信給蔡總統說明此事，提及「經過這次初選協調會的洗禮，讓我深深感受到幕後操控選舉的強大力量，手段高明令我嘆為觀止！」

(中國時報)

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