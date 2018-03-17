賴揆挺詹 稱深澳電廠用乾淨煤

2018年03月17日 02:06 中國時報 陳彥宇 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

環保署副署長詹順貴。（本報資料照片）

深澳燃煤電廠環評14日闖關成功，投下關鍵贊成票的環保署副署長詹順貴，遭輿論撻伐。行政院長賴清德昨則展現力挺態度，稱讚詹具有律師及環保專業，同時是社會運動的良心，「希望社會支持此決定」。賴並強調，行政院未來也會支持環保署，嚴格監督整個環評的執行，務必讓火力發電廠的建置，不至於影響北部的空汙量。

受封「環保鬥士」的詹順貴，昔日力挺禁用生煤，如今卻投下關鍵贊成票，讓該案以1票之差順利過關，讓不少環團相當錯愕，外界更批詹從環保鬥士變成「燃煤推手」。

賴稱排汙量如燃氣

對此，昨到立法院備詢的賴清德，不僅會前受訪時力挺詹順貴，更說深澳火力發電廠用的是「乾淨的煤」，設備是超超臨界機組；換言之，這樣發電所排放的汙染量，與天然氣發電差不多。

儘管賴清德已親上火線說明，國民黨立法院黨團仍不買帳，在總質詢開始前發動突襲，佔領議場主席台，要求全案退回重審，並召開全國能源會議。藍委也要求，詹順貴必須下台負責。

藍拒全民用肺發電

國民黨團書記長李彥秀質疑，環評案過關是事先設定好結論的傀儡戲、黑箱作業，民進黨能源政策錯誤，不僅想重啟核二，又要重啟深澳電廠機組；蔡政府在中南部空汙尚未解決，就想在北部放火，全國人民都不能接受「用肺發電」。

藍委賴士葆痛批，詹順貴是環保人士，卻為了官位拍馬屁、良心被狗吃掉，自甘墮落成「經濟部環保科長」。藍委王育敏抨擊，民進黨為了其利益，在野前、執政後立場不一；重啟深澳電廠機組，1年將增加250公噸汙染物，全民減碳形同破功。藍委蔣萬安怒嗆，蓋了燃煤電廠，「『空汙法』還審得下去嗎」？

國民黨文傳會副主委唐德明痛批，民進黨執政毫無原則恣意亂搞，詹順貴以前號稱環保律師，現在「換位子就換腦袋」，從這票看起來，詹順貴喊環保根本喊假的，而且是個只知道玩弄法律的「政治軟骨頭」而已。

玩弄法律減碳破功

國民黨團昨祭出杯葛戰術，在議場主席台、發言台上擺放「火大」、「深澳環評退回重審」、「核二重起，拒絕背書」等標語，藍委不時齊喊「詹順貴下台」。面對院會停擺，朝野黨團進行溝通但未達成共識。賴清德無法上台，在接近中午時分離開。

面對朝野反彈，經濟部昨天會同台電說明，強調深澳機組如無法於2025年7月開始商轉，該年備用容量率將無法達到法定目標15%，供電可靠度將降低。能源局局長林全能指出，如果深澳第一部機組不能在2025年上來，將少掉1.4%備用容量，該年備用容量率將低於法定15%。

(中國時報)