綠電跳票 非核家園也恐不保

2018年03月17日 02:06 中國時報 陳彥宇

身兼民進黨主席的蔡英文總統，去年6月在中常會上宣示，政府不會讓人民只能在「缺電」和「核電」之間二選一。但歷經815全台大停電，以及近日執政黨拋出重啟核二2號機風向球，形同打臉蔡總統的誓言。

如今面對深澳燃煤電廠裝置新機組勢在必行，藍委引用台電報告，用客觀數據預言空汙將嚴重惡化；賴揆若只以「乾淨的煤」來淡化爭議，但從朝野反應觀之，要讓全民埋單只怕有難度。

非核家園、綠色電力長久以來被視為民進黨「神主牌」，過去受封「環保鬥士」的環保署副署長詹順貴，卻在權力的「巨人」面前屈膝，14日的環評大會中，投下關鍵一票，促使深澳燃煤電廠環評順利過關，引發北部六縣市、環團、在野黨強烈反彈。

此結果甚至連民進黨自家人都不挺。現由綠營執政的宜蘭縣，代理縣長陳金德15日在臉書發文，表示不能接受環評案過關，要求邀請專家學者重新評估，並將宜蘭縣納入影響範圍。

剛獲得民進黨提名，即將參選年底宜蘭縣長選舉的綠委陳歐珀也發表三點聲明強調，捍衛縣民呼吸權，政府責無旁貸；基隆市長林右昌也「含蓄」地要台電應該加強用數據向民眾說明。

各界質疑聲浪四起其來有自。倘若深澳電廠所使用的燃煤，真有賴揆所言「很乾淨」，以及「超超臨界的機組」所造成的環境汙染較低；相關技術若真的那麼神奇有效，何以科技、環保技術較為先進的歐美各國，會紛紛設定在10年之內，要達成無煤家園的目標？

如果和天然氣一樣「乾淨」，為何要用運輸、保存都不便，而且價格又高的天然氣？那台灣就全面採用燃煤發電。民進黨在野與執政昨是今非，連能源政策也都政治思考？以攸關民眾身體健康的空汙問題，卻可以前後反覆，「非核家園」難保不會是下一張跳票的支票。

(中國時報)