綠委助理伸狼爪 同僚7人受害

立法院爆出立委助理性騷擾案件，受害者至少7人。圖為示意畫面，非當事人。（陳信翰攝）

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中國時報
／台北報導

立法院驚傳資深立委助理H男性騷擾多名女助理，且時間持續長達10年以上！台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎昨指出，目前跟她接觸的被害人有4個，聽說的案例另有3個，也就是說至少有7個性騷擾案例。H男在立法院的時間很久，有些是早期發生，有些是最近才發生，受害人有資淺與資深的女助理。

媒體詢問H男有何特徵？黃怡翎僅透露是中年男子，但不確定「現在」還在不在立法院，由於加害人與受害者還有業務上的往來，因此也不方便在媒體上公布詳細特徵。據悉，H男本在某綠委辦公室，最近因另有新職已經請辭。

黃怡翎表示，H男講話會習慣性會靠很近，甚至要貼到臉，有次跟一個女助理講話甚至直接親臉頰，女助理當場發火，回辦公室跟自己的委員申訴，該委員也打給H男的老闆（委員），「H男的老闆也坦言有聽過其他人的投訴，至於後續有沒有懲處也不曉得。」

黃怡翎說，另一個案件是大學畢業生，因為剛進來立法院都不熟，有次H男一進來要資料，手就搭在人家肩膀上，又摟著她，她也不知道該怎麼辦，後來是想辦法躲開H男盡量不要來往。這件事是帶給她很大的傷害，甚至懷疑這是不是立法院的潛規則？是不是要默默接受？

黃怡翎直言，第一時間老闆沒處理H男就很離譜；另一方面，發生性騷擾當下旁邊也不是沒有人，只是大家習慣性覺得他的個性就是這樣，女生只要遠離他就沒事了。「這個社會就是這樣，如果有其他人挺身而出，他的行為會被喝止的，但大家的漠視造成這個行為不斷發生。」

黃怡翎指出，其實不只在立法院，在其他職場上也有很多言語上的性騷擾案例，像是有主管就會跟女職員說穿裙子很漂亮，可以凸顯身材，以後簡報都要穿裙子；或稱讚女職員身材好、很漂亮，邀約出遊。

(中國時報)

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