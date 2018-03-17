周玉蔻自爆 曾被現任閣員性騷擾

2018年03月17日 02:06 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

繼民進黨婦女部主任蔡宛芬自爆，曾被某「公衛大老」邀請單獨去泡溫泉後，資深媒體人周玉蔻也跟進表示，自己曾在2000年時，遭一位「現任閣員」2次酒後性騷擾，且對方酒品不佳在政壇很有名。

周玉蔻在臉書指出，很感動蔡英文總統對女性平權及職場不當待遇的聲援，但注意，現任閣員中也有一位酒後性騷擾紀錄。她強調，「當年，我就反映給扁政府過，無效，沒有人理睬！」

有不具名的民進黨立委指出，周玉蔻所指涉的對象，就是最近一波內閣改組的某位新閣員，「酒後容易嗨」，過去也曾聽聞該名新閣員有類似狀況，而且有時還不只「動口」而已。

事後記者將該綠委所指稱的新閣員姓名，向周玉蔻進行查證，周玉蔻卻又故作神祕，僅表示她不願對此做任何的證實。但她說，蔡政府確實已開始了解狀況，希望蔡總統能慎重處理此事。

周玉蔻也說，看到蔡英文的臉書覺得很感慨，因為在扁執政時就有閣員對她性騷擾，酒後坐在她的位置上，「這名閣員酒品不佳，非常有名」，但當時有向相關人士反映但沒有用，如今這名閣員在蔡英文上台後又繼續當閣員，讓她覺得憤怒，民進黨不能這樣雙重標準。

面對台灣職業安全健康連線爆料立法院至少有7名女性受到性騷擾，其中已經有2人因此離職。對此，立法院祕書長林志嘉昨天強調，立法院反對任何性騷擾的違法行為，呼籲立院員工，如果面臨性騷擾，一定要勇於提出申訴，以杜絕不法。

林志嘉表示，國會助理是由立委所雇用，有關違反性騷擾防治法相關行為，應由立委接受申訴，受理後進行調查，並依法處理。而立法院願意提供相關的協助，讓每個立法院員工及國會助理，都能遠離性騷擾的侵犯。

(中國時報)