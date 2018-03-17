軍改俸率 傾向55＋2方案

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中國時報
／台北報導

總統府國家年金改革委員會召集人副總統陳建仁昨天再次與民進黨立委討論軍人年金改革，其中樓地板38990達成極大共識，至於俸率部分，綠委多傾向服役滿20年，起支俸率55％，每增一年年資增加2％、第31年起每增加一年年資增加1％。

年改會副召集人兼執行長林萬億表示，各界極為關注的軍職人員退撫新制俸率的計算，政府必須衡酌照顧中低階軍士官、有利國軍招募、穩定退役人員生活，以及政府財務可負擔、社會可接受的諸多因素。

關於俸率目前有三個版本，其中服役滿20年，起支俸率60％，每增加一年年資增加1.5％一案，由國防部財務分析顯示，財政難以負擔，應不可行。

林萬億說，另兩案分別是服役滿20年，起支俸率50％，中將階以下每增加一年年資增加2.5％、上將增加2％；以及服役滿20年，起支俸率55％，每增加一年年資增加2％、第31年起每增加一年年資增加1％，與會委員聚焦討論獲致共識。

民進黨團幹事長何欣純說，「55+2」方案精算出來，能比較照顧校級、尉級退役後的的生活，多數立委傾向這個方案，但最後還是要由行政院帶回去討論再決定。至於18％的部分，則傾向本金保留，利息併入月退俸計算，但整體金額不能超過修法後的俸率的額度上限。

(中國時報)

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