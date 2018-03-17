普丁勝券在握 最在乎投票率

2018年03月17日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯18日總統大選前夕的最新民調顯示，尋求連任的普丁總統支持率近7成，勝券在握。但俄國政情觀察家指出，這場選舉仍有值得關注的事項，例如投票率高低、選舉過程是否平穩等，將反映俄國民眾對國家未來政治走向的態度。而俄國選民對於領導人能否改善民生存有迫切期望，將是普丁未來6年任期的一大挑戰。

8人角逐 炒熱選情

普丁在大選前於16日發布了告全民書，號召選民積極參與總統選舉投票。他說：「根據憲法，人民是國家權力唯一來源，俄羅斯的未來取決於每一個俄國公民的意志。」普丁並指出，俄國總統選舉是自由的，投票給誰是每一個公民的權利。他希望俄國公民充分利用自己的權利，積極投票決定國家的未來。

有觀察家認為，俄國當局此次極不尋常地接受8名候選人角逐克里姆林宮寶座，可能是有意藉此激發選民的投票意願、拉抬投票率。參選人包括外型亮麗的名媛、前實境秀主持人兼記者索布查克，俄國政府資助的今日俄羅斯電視台網站，不但專文介紹索布查克、稱她為年輕的「明日之星」，還不斷有她的動態追蹤報導，比如大篇幅詳述，她在電視辯論會上遭眾多對手打斷發言、咄咄逼問，最終激動落淚、衝出電視台。顯然意圖藉由這些戲劇性的發展炒熱選情。

改善民生 未來挑戰

這在在顯示普丁頗在意此次大選的投票率。畢竟投票率若是低得尷尬，外界恐將質疑普丁長期掌權的正當性。莫斯科國家研究大學高等經濟學院的政治學者佩洛夫指出，為確保持續治國的正當性，「普丁最不樂見兩件事，那就是贏過其他對手太多，以及首都莫斯科和第二大城市聖彼得堡的投票率太低。」

近年來的經濟困境導致俄國貧困現象加劇，當前約有2000萬俄國人生活窘迫。民調顯示，俄國民眾普遍認為，普丁最有能力解決的問題主要集中在提升俄國國際威望、降低恐怖主義風險等方面。但許多民眾，特別是低收入者，迫切期望普丁改善民生、提高生活水平、消除社會不平等。

(中國時報)