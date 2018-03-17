俄大選前夕 川普出手制裁

2018年03月17日 04:10 中國時報 江靜玲 ／華盛頓15日電 ／華盛頓15日電

美國財政部15日宣布對俄羅斯5家企業和19名個人實施制裁，指責他們發動惡意網路攻擊，包括試圖影響2016年美國總統大選等。同一天，川普和德、法、英等國領袖發表聯合聲明，要求莫斯科就俄前特工父女在英國遭到下毒一事做出解釋。

在俄羅斯即將舉行總統大選之際，美國這些舉措引人側目。事實上，川普政府可說是被動多於主動，不得不做。

前俄間諜在英國被下毒，英國把矛頭指向莫斯科，國務卿提勒森最先出面力挺，指稱俄羅斯是「世界不穩定的不負責力量」，與川普和白宮的沉默形成強烈對比。據說，這是導致提勒森被川普炒魷魚的最後一根稻草。但在英國主導，德、法加入後，白宮也搭順風車表態，充分反應川普現實主義者的特質。

另外，川普不願承認俄羅斯干預2016年美國總統選舉，國會通過制裁俄國干預大選案已逾半年，川普政府拖到俄大選前的這時才宣布對俄制裁，予人一種想趁亂混水摸魚的感覺。

白宮15日針對本次制裁以及美俄關係指出，川普過去說過，美國與俄羅斯若能在朝鮮問題上合作，那就應該合作。但川普同時也對俄羅斯表現出強硬態度。這次制裁說明川普政府對俄羅斯是強硬的。

美國國會對俄羅斯近年來的一些作為越來越感到擔憂，除了企圖操縱美國大選外，還有對美國企業發動網路攻擊、干預烏克蘭和敘利亞戰局，以及最近發生在英國的神經毒劑攻擊事件。川普政府15日宣布的制裁行動或許能稍稍緩和這些憂慮，但分析人士稱，僅憑這些，恐怕仍無法遏制俄羅斯。

川普政府已在「國家安全戰略」中，明確把俄羅斯列為競爭對手，然而情治機構告訴美國國會，莫斯科將干預今年11月的美國期中選舉，川普卻不願接受幕僚的評估，加上他本人對俄羅斯干預美國大選一事仍持欲拒還迎態度，如此糾葛的結果，根據參議院研究員卡丹的說法，「當這種模糊性存在時，就不會有一致性，總統也不會有一個完整的策略來保護國家。」

(中國時報)