英號召抗俄 歐洲盟友為難

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中國時報
／綜合報導

俄羅斯大選前夕，俄國前間諜在英國遭到神經毒劑攻擊一案，卻演變成英俄之間冷戰結束以來最嚴重的外交衝突。英國似乎還想拉盟友搞「抗俄聯盟」，但歐洲國家大多依賴俄羅斯的天然氣供應，要他們完全挺英，恐怕有困難。

前俄羅斯間諜史柯里帕和女兒尤利婭4日在英國遭神經毒劑襲擊，英方提出證據認為莫斯科可能是幕後黑手。首相梅伊12日先向俄方發出最後通牒要求澄清，但俄置之不理，還稱英國國會是政治馬戲團。最後通牒過後，英國開始祭出制裁。梅伊14日宣布將驅逐23名俄羅斯外交官，這是英國逾30年來規模最大的外交人員驅逐行動。

梅伊稱，該事件意味著俄國政府侵犯英國主權傷害英國公民，經此之後，雙方關係已不可能保持原狀了。不過分析家稱，倫敦的反應還算溫和，保留了驅逐俄大使或對普丁親信施加新制裁等更強硬的措施，為日後協商留有餘地。

不過在莫斯科街頭，許多俄國民眾都不相信史柯里帕是遭俄方下毒，認為他在英國出了事就應該在英國內部找答案。

英國稱其立場獲得了美國、歐盟和北約組織的支持，然而真正問題在於，歐洲各國家真正相挺的意願有多大？由於俄國併吞克里米亞和支持烏克蘭東部叛軍，歐盟先前就對俄採取制裁措施，這已經讓許多國家處於壓力中。德國企業遭受打擊最大，而最近又加入政府的社民黨一直要求減輕對俄的制裁。

德國、波蘭、奧地利、匈牙利、保加利亞及斯洛維尼亞等國，絕大部分天然氣皆來自俄國。英國想說服這些國家進一步削弱對俄經濟關係，將是重大考驗。《普氏能源》的專家就警告說，近期英國和西歐接連受嚴寒侵擾，對暖氣需求甚高，俄國有可能乘勢切斷能源，報復英國。

(中國時報)

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