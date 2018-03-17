普丁訪克里米亞 戰鬥民族嗨翻

友善列印
中國時報
／綜合報導

俄國總統大選在即，為了凝聚民氣，顯示普丁是俄羅斯利益的捍衛者，總統普丁特別造訪克里米亞，視察即將啟用連接俄羅斯和克里米亞的大橋。有分析指出，他在選前最後階段選在這裡造勢，意在對西方表態絕不向制裁低頭，並藉由凝聚愛國心炒熱選情。

2014年烏克蘭發生政變，親俄派總統被趕下台，親歐派上台後對俄羅斯採取敵對政策，普丁迅速收回了原蘇聯時代黑海艦隊的大本營克里米亞，引發美國和歐盟的譴責與制裁。但他捍衛國家利益的舉動卻贏得了俄羅斯廣大民眾的支持。今年3月的民調，有高達91%的俄國人支持普丁此舉。

「克里米亞大橋」橋長19公里，跨越刻赤海峽，連接了克里米亞半島和北高加索地區。2016年動工興建。由於有高度象徵意義，被俄國民眾稱為「普丁大橋」。這座尚未完工的鐵公路兩用大橋，原本預計今年12月公路的部分可以使用，鐵路的部分則預計在2019年啟用。普丁卻下達指示，希望在夏季就能使用該橋。

普丁選前造勢最後一站選克里米亞蘊含深意。因為自從17世紀以來，俄烏兩地曾連續3百年屬於同一個國家，烏克蘭不但是俄國巨大的糧倉與工業基地，更是俄國對歐洲的自然屏障，對莫斯科的安全至關重要。蘇聯瓦解後，北約不斷東擴，讓俄羅斯備感威脅。烏克蘭政變後倒入歐盟西方陣營，對俄羅斯的經濟和安全造成雙重打擊。

普丁選擇在克里米亞造勢，就是要向俄羅斯人顯示他鐵腕強硬的形象，對抗西方的步步緊逼，絕不妥協，提醒選民他曾在這場與西方的較勁中勝出，他才是捍衛俄羅斯利益的偉大領導人，似乎也在跟選民預告，未來他將繼續戰勝西方，恢復俄羅斯昔日的榮光。

(中國時報)

英號召抗俄 歐洲盟友為難 庶民心聲 這是別無選擇的選舉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。