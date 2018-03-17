普丁訪克里米亞 戰鬥民族嗨翻

2018年03月17日 04:10 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

俄國總統大選在即，為了凝聚民氣，顯示普丁是俄羅斯利益的捍衛者，總統普丁特別造訪克里米亞，視察即將啟用連接俄羅斯和克里米亞的大橋。有分析指出，他在選前最後階段選在這裡造勢，意在對西方表態絕不向制裁低頭，並藉由凝聚愛國心炒熱選情。

2014年烏克蘭發生政變，親俄派總統被趕下台，親歐派上台後對俄羅斯採取敵對政策，普丁迅速收回了原蘇聯時代黑海艦隊的大本營克里米亞，引發美國和歐盟的譴責與制裁。但他捍衛國家利益的舉動卻贏得了俄羅斯廣大民眾的支持。今年3月的民調，有高達91%的俄國人支持普丁此舉。

「克里米亞大橋」橋長19公里，跨越刻赤海峽，連接了克里米亞半島和北高加索地區。2016年動工興建。由於有高度象徵意義，被俄國民眾稱為「普丁大橋」。這座尚未完工的鐵公路兩用大橋，原本預計今年12月公路的部分可以使用，鐵路的部分則預計在2019年啟用。普丁卻下達指示，希望在夏季就能使用該橋。

普丁選前造勢最後一站選克里米亞蘊含深意。因為自從17世紀以來，俄烏兩地曾連續3百年屬於同一個國家，烏克蘭不但是俄國巨大的糧倉與工業基地，更是俄國對歐洲的自然屏障，對莫斯科的安全至關重要。蘇聯瓦解後，北約不斷東擴，讓俄羅斯備感威脅。烏克蘭政變後倒入歐盟西方陣營，對俄羅斯的經濟和安全造成雙重打擊。

普丁選擇在克里米亞造勢，就是要向俄羅斯人顯示他鐵腕強硬的形象，對抗西方的步步緊逼，絕不妥協，提醒選民他曾在這場與西方的較勁中勝出，他才是捍衛俄羅斯利益的偉大領導人，似乎也在跟選民預告，未來他將繼續戰勝西方，恢復俄羅斯昔日的榮光。

(中國時報)