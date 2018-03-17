庶民心聲 這是別無選擇的選舉

2018年03月17日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯18日舉行大選，總統普丁成功連任可謂無庸置疑。俄國民間對普丁抱持不同看法，有老人直言，普丁是讓社會穩定的領袖；未滿18歲的年輕小夥子則說，他不在乎自己不能投票，因為這是一場「別無選擇」的選舉。

一談到政治，都會讓年長的俄國民眾想起90年代蘇聯解體後，那段充滿混亂與犯罪的日子。這些人一想到當時商店空蕩蕩，買東西得大排長龍的辛苦時光，仍然感到恐懼。

針對其他沒有參與或已忘記這段歷史的民眾，俄羅斯媒體一方面向他們傳達從前人民心懷的恐懼，另一方面傳遞下列訊息：普丁總統是混亂的終結者，他帶來社會的秩序與穩定。

在距離莫斯科東邊1300公里的小城彼爾姆，一名在冰凍河面上鑽洞釣魚的老婦柳博芙強調，「普丁，就是普丁，他是我們的英雄。如果有新人上台，我們就必須全部重新開始。誰知道事情會變成怎樣？」

49歲的瓦雷耶娃表示，蘇聯解體連帶拖垮經濟，共和國彼此斷了聯繫。但是在普丁的治理下，重新團結起來並打造新關係。

年輕一輩對於普丁抱持的態度比較分歧。年僅18歲卻小有名氣的部落客埃文說，「普丁絕對比川普更優秀。雖然一個國家不應該一直由同一批人統治，但從另一個角度看，君主政治是俄國傳統的政治形式」。

剛進大學的18歲巴莎洛娃說，普丁是個改革者，他確實帶領國家走向強盛。巴莎洛娃打算去投票，原因純粹是她從未去過投票所。然而她有些消沉地說，「我不太相信民主政治。我們的每件事情都被決定好了，假如投票出現不尋常的結果，難道他們不會把選票換掉嗎？」

(中國時報)