《台旅法》生效在即！噩夢成真 陸將反制美懲罰台

國民黨智庫16日召開「《台灣旅行法》對台美陸三角關係之衝擊」記者會，與會者為前駐美代表沈呂巡（左起）、國民黨智庫外交及國防組召集人林郁方及外交部前政務次長令狐榮達。（鄧博仁攝）

友善列印
中國時報
／北京報導
《台灣旅行法》獲得美國國會參、眾兩院通過，送到白宮後，即使總統川普未簽字，最慢在台北時間今天中午12點就會生效。圖為美國國會大廈。（美聯社）

針對《台灣旅行法》生效在即，大陸外交部下轄智庫、中國國際問題研究院研究員郭憲綱表示，該法案嚴重傷害中美關係，大陸一方面將做出暫停各項對美採購案、叫停軍事交流機制作為抗議；另一方面，也將對台灣祭出懲罰措施，除加強軍艦機繞台頻率，也將推進陸梵建交步伐，台灣只會噩夢成真。

簽了! 川普總統簽署《台灣旅行法》成為正式法律
台美增溫 與陸裂痕加劇

延遲採購 瞄準川普軟肋

郭憲綱指出，《台旅法》嚴重衝擊中美關係，違背一中原則，大陸方面必然會有所反制，不會默不吭聲，而且大陸不只反制的法寶很多，而且還將瞄準美國川普政府的「軟肋」打。

郭憲綱強調，北京當局只要技術性地延遲對美的各項採購案，美方就必然受不了，畢竟經濟議題一直是川普政府最在意的；而另一項可採取的反制措施，將是叫停中美兩軍現有的軍事交流機制，包括兩軍現有對話機制，及相關聯合演訓。

北京清華大學中美關係研究中心主任陳琪分析，華盛頓現在一直要說服北京的是，《台旅法》並未違背中美三個公報，因為美國軍艦未停靠台灣；但大陸顯然認為這是美方頻打台灣牌，目的是為給北京施加壓力。雙方顯然有所分歧。

「台灣別高興太早」，郭憲綱稱，民進黨政府若認為《台旅法》通過，台美關係有了實質性突破，就可以「挾美自重」，那就大錯特錯；因為大陸在對美反制之餘，必將對台祭出懲罰，實際上是加速了兩岸統一的進程。

陸艦繞島 頻率將極大化

郭憲綱說，在外交上，大陸將進一步緊縮台灣的國際空間，加速拉攏台灣邦交國外，台灣最在意的梵蒂岡邦交關係將岌岌可危；陸梵建交進程，大陸有絕對主控權，《台旅法》只會讓台灣「噩夢成真」。

郭憲綱還稱，在軍事上的施壓，就是迫使大陸加大軍艦機繞島的頻率，既然大陸解放軍軍艦機繞台已經「常態化」，下一步就是讓頻率「極大化」，展現軍事實力震懾台灣，也劍指美國。

(中國時報)

簽了! 川普總統簽署《台灣旅行法》成為正式法律
台美增溫 與陸裂痕加劇
新聞分析－台企不放棄中國招牌 … 台美增溫 與陸裂痕加劇

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。