《台旅法》生效在即！噩夢成真 陸將反制美懲罰台

2018年03月17日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

《台灣旅行法》獲得美國國會參、眾兩院通過，送到白宮後，即使總統川普未簽字，最慢在台北時間今天中午12點就會生效。圖為美國國會大廈。（美聯社）

針對《台灣旅行法》生效在即，大陸外交部下轄智庫、中國國際問題研究院研究員郭憲綱表示，該法案嚴重傷害中美關係，大陸一方面將做出暫停各項對美採購案、叫停軍事交流機制作為抗議；另一方面，也將對台灣祭出懲罰措施，除加強軍艦機繞台頻率，也將推進陸梵建交步伐，台灣只會噩夢成真。

延遲採購 瞄準川普軟肋

郭憲綱指出，《台旅法》嚴重衝擊中美關係，違背一中原則，大陸方面必然會有所反制，不會默不吭聲，而且大陸不只反制的法寶很多，而且還將瞄準美國川普政府的「軟肋」打。

郭憲綱強調，北京當局只要技術性地延遲對美的各項採購案，美方就必然受不了，畢竟經濟議題一直是川普政府最在意的；而另一項可採取的反制措施，將是叫停中美兩軍現有的軍事交流機制，包括兩軍現有對話機制，及相關聯合演訓。

北京清華大學中美關係研究中心主任陳琪分析，華盛頓現在一直要說服北京的是，《台旅法》並未違背中美三個公報，因為美國軍艦未停靠台灣；但大陸顯然認為這是美方頻打台灣牌，目的是為給北京施加壓力。雙方顯然有所分歧。

「台灣別高興太早」，郭憲綱稱，民進黨政府若認為《台旅法》通過，台美關係有了實質性突破，就可以「挾美自重」，那就大錯特錯；因為大陸在對美反制之餘，必將對台祭出懲罰，實際上是加速了兩岸統一的進程。

陸艦繞島 頻率將極大化

郭憲綱說，在外交上，大陸將進一步緊縮台灣的國際空間，加速拉攏台灣邦交國外，台灣最在意的梵蒂岡邦交關係將岌岌可危；陸梵建交進程，大陸有絕對主控權，《台旅法》只會讓台灣「噩夢成真」。

郭憲綱還稱，在軍事上的施壓，就是迫使大陸加大軍艦機繞島的頻率，既然大陸解放軍軍艦機繞台已經「常態化」，下一步就是讓頻率「極大化」，展現軍事實力震懾台灣，也劍指美國。

(中國時報)