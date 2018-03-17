台美增溫 與陸裂痕加劇

2018年03月17日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

促進台美官員互訪的《台灣旅行法》預計17日生效。《金融時報》指出，美國與台灣斷交多年，如今白宮人事大地震，預期華府會打破既往政策，與台增進交往。此舉恐怕會對美陸關係產生進一步負面衝擊。

《金融時報》報導，美國與台灣多年前斷交，美國轉而承認北京為合法的中國政府，自此開始限制高級官員與對應的台灣官員會面。

美國在台協會（AIT）台北辦事處位在內湖的新館今夏將揭幕，美國政府也考慮增加對台軍售。除非川普動用否決權，否則《台旅法》生效顯示台北與華府關係增溫。AIT處長梅健華也表示，總經費約1億7000萬美元（約台幣52億元）的內湖新館「象徵我們與台灣人民長久的友誼，反映美台關係的重要性」。

華府智庫「2049計畫協會」副執行長波頓女士指出，「美國的觀念是，高官拜訪、軍艦停靠港口，以及持續且規律的軍售，都符合一中政策。」

華府智庫布魯金斯學院資深研究員惠蘭薇斯特說，「川普和他的推特嗜好永遠會是不確定因素。美國若有任何行為失當，北京可能因此懲罰台灣。」

有專家認為，美國用台灣做為籌碼的可能性「愈來愈低」。台灣國防專家、瑪麗華盛頓大學政治學教授拉魯斯說，「海湖莊園習川會後未能與習近平有更多合作，川普看似沮喪。」專家說，華府對於蔡英文當選總統將導致台海局勢不穩，並把美國捲入軍事衝突的憂慮已經消散。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀說，蔡英文在2012年初次參選時「沒有與華府良好溝通」，從此學到教訓。儘管兩岸關係走下坡，「一般感覺北京應該負比較大的責任」。但分析家依然認為，大陸將延續強硬的對台政策，向與台灣交往的國家施壓。

(中國時報)