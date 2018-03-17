台美增溫 與陸裂痕加劇

友善列印
中國時報
／綜合報導

促進台美官員互訪的《台灣旅行法》預計17日生效。《金融時報》指出，美國與台灣斷交多年，如今白宮人事大地震，預期華府會打破既往政策，與台增進交往。此舉恐怕會對美陸關係產生進一步負面衝擊。

《金融時報》報導，美國與台灣多年前斷交，美國轉而承認北京為合法的中國政府，自此開始限制高級官員與對應的台灣官員會面。

美國在台協會（AIT）台北辦事處位在內湖的新館今夏將揭幕，美國政府也考慮增加對台軍售。除非川普動用否決權，否則《台旅法》生效顯示台北與華府關係增溫。AIT處長梅健華也表示，總經費約1億7000萬美元（約台幣52億元）的內湖新館「象徵我們與台灣人民長久的友誼，反映美台關係的重要性」。

華府智庫「2049計畫協會」副執行長波頓女士指出，「美國的觀念是，高官拜訪、軍艦停靠港口，以及持續且規律的軍售，都符合一中政策。」

華府智庫布魯金斯學院資深研究員惠蘭薇斯特說，「川普和他的推特嗜好永遠會是不確定因素。美國若有任何行為失當，北京可能因此懲罰台灣。」

有專家認為，美國用台灣做為籌碼的可能性「愈來愈低」。台灣國防專家、瑪麗華盛頓大學政治學教授拉魯斯說，「海湖莊園習川會後未能與習近平有更多合作，川普看似沮喪。」專家說，華府對於蔡英文當選總統將導致台海局勢不穩，並把美國捲入軍事衝突的憂慮已經消散。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀說，蔡英文在2012年初次參選時「沒有與華府良好溝通」，從此學到教訓。儘管兩岸關係走下坡，「一般感覺北京應該負比較大的責任」。但分析家依然認為，大陸將延續強硬的對台政策，向與台灣交往的國家施壓。

(中國時報)

《台旅法》生效在即！噩夢成真 … 90歲李嘉誠5月退休 交棒長子

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。