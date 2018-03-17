90歲李嘉誠5月退休 交棒長子

2018年03月17日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

李嘉誠小檔案

有「李超人」之稱的香港首富、長江和記實業集團董事局主席李嘉誠，昨天傍晚在集團2017年度全年業績發布會上宣布退休，將由長子李澤鉅接棒，會上並表示支持習近平連任國家主席。

香港長和集團旗下長和、長實、長建、電能實業昨宣布全年業績，李嘉誠在發布會上宣布，將在今年5月10日主持應屆股東大會後離任。此後將擔任長和集團資深顧問，就重大事項提供意見，並全力投入基金會工作。

英國國家廣播公司（BBC）報導，李嘉誠將在今夏年滿90歲，近年每逢「長和系」發表年度財報前夕，「李嘉誠退休」都是關注焦點。

BBC報導，昨天記者會上，無論怎樣提問對後市的看法，李嘉誠都設法強調管理層—包括長子李澤鉅—有足夠經驗和能力維持長實運作，他自己「隨時都可以去旅遊」。

李嘉誠答覆大陸兩會修憲與廣九高鐵「一地兩檢」問題時，都表示支持，同時指出願意投票支持習近平連任國家主席。對於香港特區政府，他誇獎林鄭月娥「做得相當好」。

李嘉誠近來被陸媒批評從港陸撤資，他在臨別之際嚴詞否認，強調自己從未「走資」。

公開資料顯示，李嘉誠1928年7月29日出生，祖籍廣東汕頭。《富比士》雜誌估算其2018年身家淨值達349億美元（約合新台幣1.0243兆）。旗下公司在全球僱有31萬員工。

1950年李嘉誠創辦長江塑膠廠；8年後涉足地產業；1972年長江實業集團成為香港上市公司。1979年長實收購和記黃埔集團，經營日趨多元，有地產、電信、能源、港口、各式零售等。

李嘉誠1963年與表妹莊月明結婚，育有李澤鉅、李澤楷兩子。莊月明1990年因心臟病過世。李澤鉅長年輔助父親打理長和系企業，李澤楷在外創業，主要投資通訊、媒體。

1980年代，李嘉誠參與香港《基本法》起草和籌備1997年香港特區成立工作。與鄧小平以降歷任大陸最高領導人都見過面。

1989年後李嘉誠到大陸積極拿地投資，2013年起拋售大陸和香港資產超過1700億港元（約合新台幣6290億），轉收購英國、葡萄牙、奧地利、德國、加拿大公司。

2015年1月，李嘉誠合併改組長江實業與和記黃埔集團，新公司註冊地遷至開曼群島。

(中國時報)