90歲李嘉誠5月退休 交棒長子

香港首富、長江和記實業集團董事局主席李嘉誠16日正式宣布，5月將卸任董事會主席一職，長子李澤鉅接棒。（法新社）

友善列印
中國時報
李文輝／綜合報導
李嘉誠小檔案

有「李超人」之稱的香港首富、長江和記實業集團董事局主席李嘉誠，昨天傍晚在集團2017年度全年業績發布會上宣布退休，將由長子李澤鉅接棒，會上並表示支持習近平連任國家主席。

香港長和集團旗下長和、長實、長建、電能實業昨宣布全年業績，李嘉誠在發布會上宣布，將在今年5月10日主持應屆股東大會後離任。此後將擔任長和集團資深顧問，就重大事項提供意見，並全力投入基金會工作。

英國國家廣播公司（BBC）報導，李嘉誠將在今夏年滿90歲，近年每逢「長和系」發表年度財報前夕，「李嘉誠退休」都是關注焦點。

BBC報導，昨天記者會上，無論怎樣提問對後市的看法，李嘉誠都設法強調管理層—包括長子李澤鉅—有足夠經驗和能力維持長實運作，他自己「隨時都可以去旅遊」。

李嘉誠答覆大陸兩會修憲與廣九高鐵「一地兩檢」問題時，都表示支持，同時指出願意投票支持習近平連任國家主席。對於香港特區政府，他誇獎林鄭月娥「做得相當好」。

李嘉誠近來被陸媒批評從港陸撤資，他在臨別之際嚴詞否認，強調自己從未「走資」。

公開資料顯示，李嘉誠1928年7月29日出生，祖籍廣東汕頭。《富比士》雜誌估算其2018年身家淨值達349億美元（約合新台幣1.0243兆）。旗下公司在全球僱有31萬員工。

1950年李嘉誠創辦長江塑膠廠；8年後涉足地產業；1972年長江實業集團成為香港上市公司。1979年長實收購和記黃埔集團，經營日趨多元，有地產、電信、能源、港口、各式零售等。

李嘉誠1963年與表妹莊月明結婚，育有李澤鉅、李澤楷兩子。莊月明1990年因心臟病過世。李澤鉅長年輔助父親打理長和系企業，李澤楷在外創業，主要投資通訊、媒體。

1980年代，李嘉誠參與香港《基本法》起草和籌備1997年香港特區成立工作。與鄧小平以降歷任大陸最高領導人都見過面。

1989年後李嘉誠到大陸積極拿地投資，2013年起拋售大陸和香港資產超過1700億港元（約合新台幣6290億），轉收購英國、葡萄牙、奧地利、德國、加拿大公司。

2015年1月，李嘉誠合併改組長江實業與和記黃埔集團，新公司註冊地遷至開曼群島。

(中國時報)

台美增溫 與陸裂痕加劇 亞洲首富 熱心公益、致力辦學

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。