沈呂巡：關鍵在美行政部門

2018年03月17日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

《台灣旅行法》預料在美東時間17日凌晨生效（台北時間17日中午12點），台美官員有望不受層級互訪，增進台美關係。不過，前駐美代表沈呂巡直言，細究法案文字可以發現，這部法案實質上是「宣示性大，強制性小」。

沈呂巡在國政基金會舉辦的「《台灣旅行法》對台美陸三角關係之衝擊」記者會中指出，雖然有美國國會的支持，但當下蔡政府更重要的是穩定與美國行政部門的關係，如果要繼續推《台灣安全法》的話，一定要跟行政部門先打招呼，而不是拿國會去壓行政部門。

國政基金會外交及國防組召集人林郁方表示，過去馬總統8年任期，美方不是沒有重要官員來台，甚至還有2顆星的將軍到台灣公務旅行，但國民黨處事低調，「我們不對外張揚．他們也很自在。」國民黨樂於見到《台灣旅行法》通過，川普政府認真執行的話，有助於雙方高層互動，我們高層官員能到美國訪問拜會，可以提升中華民國在美國能見度，實質上大大提升雙邊關係。

但林郁方同時示警，之前國務院官網把我國旗拿掉，貿易代表署亦如是，這不是偶然，這是美國行政部門有所對抗，要注意這個微妙發展，這就是美國行政部門告訴台灣不要在美國國會動作做太大，因為制定、執行政策是美國行政部門。

林郁方指出，民進黨政府的外交部、國安會的反應還算溫和，但要注意的是獨派人士把《台灣旅行法》當成是台獨的綠燈，像郭倍宏就要推動台獨公投。但了解美國外交政策制定和執行的人都認為這是複雜信號，雖然代表美國國會提升台美關係的意向，但不代表行政部門的態度。

外交部前政務次長令狐榮達表示，行政部門對於《台灣旅行法》有很大的斟酌程度，在什麼層級、程度、時機互訪，可以不傷害與大陸關係又增進對台灣關係。「任何一把寶劍都是兩面刃，1995年李登輝訪問康乃爾，雖然定位私人訪問，但中國大陸解讀是影響一個中國政策或原則，結果是造成美台、美中、兩岸關係倒退的負面影響。」

(中國時報)