春季旅展 遊歐洲4萬元有找

2018年03月17日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

金門風光明媚，縣政府歡迎新人金門旅遊兼拍攝婚紗。（金門縣政府提供）

2018台北國際春季旅展昨於世貿盛大登場！超過1000格攤位、300家廠商共同參與旅遊盛會，各家廠商大力推出吸睛優惠，包括港澳機票3000有找、遊歐洲跌破4萬、國內住宿3折起等好禮，主辦單位預估4天活動的參觀人潮將達25萬人次。

第12屆台北國際春季旅展於3月16日至19日在世貿一館登場，展出時間為上午10時至晚間6時，不只航空公司、旅行社、飯店、餐廳參展，台北市、新北市、宜蘭縣、南投縣、金門縣、澎湖縣、高雄市政府也藉機來宣傳各地觀光。

來去金門拍婚紗照

金門縣政府所設金門館以「奇幻金門～四季有心」為主題，同時推出自由行主題遊「機＋酒」2人同行優惠方案。金門館由觀光處處長陳美齡主持開幕，現場邀請了全台唯一官窯金門陶瓷廠，還有聞名世界的金門高粱酒等特產展示及銷售，尤其金門風光明媚，更歡迎新人搭配旅遊方案，於6-10月至金門觀光，參加婚紗主題旅遊，享受最超值而豐富的旅遊體驗。

米其林主題趕熱潮

長榮航空則推出限時機票優惠，東南亞最低2395元起、港澳最低2850元起、東北亞最低3608元起，長程線飛美國也只要1萬9189元（含稅）起、歐澳1萬1160元起，現場購買還可抽29吋品牌行李箱。

近年興起的郵輪旅遊熱潮，公主遊輪旗下3艘豪華遊輪來台提供奢寵海上假期，前往日本廣島、高知、別府、沖繩、石垣島、東京、名古屋、大阪等城市。

旅遊業行動挺花蓮

台北市政府以「喜新戀舊」為概念籌畫台北館，推廣杜鵑花季、陽明山花季、竹子湖海芋季等春色景致，更配合最新米其林指南規畫專區，推薦米其林

主題遊程。

花蓮震災後觀光重挫，不少旅遊業者也以行動挺花蓮，推出原價2500元、特價999元起花蓮太魯閣2日遊；花蓮樂活休閒海景飯店，原價2300元，特價買一送一；搭立榮遊花蓮，遠雄悅來2日（行程自由配），原價4500元，特價只要2680元起；怡園渡假村園景雙人房原價7480元，旅展更下殺2.6折，只要1999元起。

主辦單位表示，這次活動送出好康，3月16日至18日上午10點前，前100名在世貿大廳排隊具入場資格的來賓，可憑號碼牌抽紅包1份，袋袋有獎，包括日本來回機票、花蓮住宿券、泡湯券等好禮，歡迎民眾一同參與春旅盛宴。

(中國時報)