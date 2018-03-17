和春翻轉教學 培育跨領域人才

2018年03月17日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

教育部推動技專校院教學創新先導計畫，和春技術學院配合推出2門教師成長專業社群、4門理論實務結合的課程計畫，昨天在校內舉辦成果展；副校長呂綺修表示，校方翻轉教學模式、改變學習型態，盼透過師徒制的經驗傳承，讓學生具備跨領域創新應用。

為推動創業人才培育核心課程、引導學生透過實作產出技術突破及應用價值，和春技術學院配合教育部辦理「106年技專校院教學創新先導計畫」，成果展於動態部分有學生調酒表演、教師成長社群成果演示，周邊則展出各項靜態成果。

呂綺修指出，和春是著重理論融入實務實作的學校，在改變學生學習型態、創新學校微型創業系統方面，設計出「餐旅業初進階應用程式設計」、「科技人性與科技生活創業」、「高齡照護餐飲開發與微型創業」及「一起來策展─從新南向微型博物館做起」等4門課程。

另針對翻轉教師教學模式，規畫「教師問題導向學習（PBL）」及「教學觀課」等2門專業社群，提升教學品質，還有雙師授課。

為培育學生得以面對、駕馭未來產業變化的技能，跨領域創新應用是重要發展，例如餐飲系跨域電子菜單的程式設計等；餐飲系2年級學生賴佳祺說，完全沒想過會跨域到陌生的程式設計，但藉由積木堆疊方式的套件學習，增加寫程式技能，結合作菜、菜單等電子機器化，相信能夠強化自己日後就業優勢。

高齡照護餐飲開發與微型創業課程因應老齡化社會來臨，指導學生針對長輩需求，開發各項軟嫩、易入口咀嚼的菜色，連用餐環境設計也得符合老年人行動需求。

新南向微型博物館課程除展出台灣原住民16族，也有南亞6國、東協10國、紐澳等介紹，對於文創市場，讓學生學習策展經驗，也擁有更寬廣的國際視野。

(中國時報)