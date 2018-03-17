台股甩尾 力守一萬一

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中國時報
／台北報導

被動式資金大戰，因應富時指數（FTSE）季度調整盤後生效，昨（16）日午盤1點過後，中大型股突然奮起，15分鐘內向上拉抬百餘點，爆出473億史上尾盤第二大量並成功甩尾。法人直指，這與被動資金間的客戶競爭有關，也意外神救援台股「一萬一」關卡。

法人指出，市場知悉富時指數季度調整昨日盤後生效，但面對貿易戰利空，亞股盤勢偏弱，主動型資金只能先放任盤勢拉回，並適時低接，惟1點至1點15分短短15分鐘發動突襲，一口氣向上拉抬逾百點，台股從下跌70.89點翻紅上漲32.43點，戲劇性走勢相當出乎意料。

極短線高低點相差達百點，精彩行情讓交易員直呼「比期指結算還刺激」，尤其台積電最具代表性，從最低點250元最高拉至256元，吸引百億資金大舉湧入；統一、可成等權值股也同時爆量拉抬。

交易室資深主管指出，「15分鐘之內規律、明顯聚焦中大型股、毫不掩飾的拉抬」，種種跡象顯示並非主動式操盤人所為，研判是被動式資金將轉向追蹤FTSE，為了FTSE指數季度調整生效前做準備，並以「最後半小時均價計算的方式下指令」，不排除與國際客戶間的競爭有關，因此出現這種「激烈多空對作、資金板塊大挪移」的現象。

不過，台新投顧研究部副總黃文清指出，近期美國針對主要國家不斷提出欲增加貿易障礙的訴求，雖研判最後不至於擴大到失控的局面，但此時此刻股市投資情緒不安，使得盤勢受壓抑；且下周美國聯準會將召開利率決策會議，在此之前市場將更為觀望，國際市場變數相當多，短期盤勢仍將呈現震盪整理格局。

(中國時報)

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