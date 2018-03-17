擎天崗野餐趣 大稻埕賞日落

天氣晴朗時常有民眾前往擎天崗野餐，享受大自然美景。（北市工務局提供）

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中國時報
／台北報導
大稻埕碼頭規畫自行車道，民眾可沿著河岸騎車欣賞黃昏美景。（北市觀傳局提供）
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遼闊的擎天崗，據說早在1934年，日本人在此種植了地毯草，當時稱為「大嶺牧場」，至台灣光復後，政府在這裡設置陽明山牧場，今日的擎天崗大草原，行走在此，眼前盡是一片綠意，能令人拋棄繁瑣的憂愁，心曠神怡，有時還會遇見可愛的小牛，讓遊客興奮萬分。

青青大草原 無邊無際

擎天崗主要植被為類地毯草和假柃木，可作牧草，衍然成為牧野風光、牛隻成群，不少人只為雅興遠程來賞牛，讓心底保留一點天真、心動的空間。

晴天在連綿寬闊的青青草原，緩慢掠過的雲影，雨天時煙嵐四起，水墨暈深的詩意，讓現代都會人感到相當奢侈，芳草碧連天構築出衷心嚮往的伊甸園。

開車可由仰德大道至山仔后，右轉菁山路至山豬湖，再左轉菁山路101巷到冷水坑連接中湖戰備道路抵達擎天崗，或搭小15、108公車前往。

想要欣賞河岸美景，大稻埕碼頭是一處不錯的選擇，柔和的日落晚霞是北市極具特色的水岸景觀區，常可見攝影愛好者背著腳架取景。水門上有「大稻埕碼頭」的金黃字體，碼頭上還存在一艘等比例縮小的「唐山帆船」，突顯當地曾是北台灣商業貿易中心的歷史記憶。

洋樓式建築 昔日風華

大稻埕曾是繁榮的貿易港口，在清朝以茶葉、布料為主要貿易商品，當時延平北路和貴德街一帶都是商業重心。因位處舊城區，當地歷史文化也相當豐富，除了日治時期的迪化街、永樂市場，還有兩旁洋樓式的建築，呈現古色古香風貌。可搭乘206、274、641、704、9路公車在大稻埕碼頭站下車，若是開車沿著環河南路依大稻埕碼頭入口指引就可抵達。

(中國時報)

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