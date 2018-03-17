小烏來鬼斧神工 遊客流連

2018年03月17日 02:06 中國時報 賴佑維 、 蔡依珍 、 李佳玲 、 莊旻靜 ／綜合報導 ／綜合報導

全台美境大票選

桃園市有得天獨厚的觀光資源，石門水庫的壯闊水景、小烏來風景區鬼斧神工的大自然雕琢，都讓遊客流連忘返。觀音區廣福村的白千層步道，浪漫風情更是IG打卡祕境。

石門水庫區 風景秀麗

石門水庫1964年啟用，是北台灣供水重鎮，一年四季都風景秀麗，除了大壩外，溢洪道、遊湖碼頭、溪洲公園、槭林公園、南苑生態園區等也都是旅遊好去處，此外秋季有楓樹，春季有梅花、桃花、櫻花、杜鵑爭妍鬥豔，更是遊客的最愛。

桃園市復興區小烏來風景特定區有得天獨厚觀光資源，包含小烏來瀑布、風動石，還有4條步道，各有不同特色。遊客到小烏來旅遊，感受大自然的魅力，也享受芬多精的洗禮。建於1966年的義興吊橋，是桃園唯一的水管橋，全長200公尺，距離大漢溪河床約70公尺，更是電影《賽德克巴萊》彩虹橋的取景地，電影上映後，也吸引不少影迷前往朝聖。

進入小烏來風景區後，迎面而來的就是「寰宇平台」，遊客可一覽小烏來瀑布、羅浮河階。以平台為起點，往下走就是元氣步道，可通往小烏來瀑布。站在瀑布底下往上仰視，感受到壯麗景色，還可以接受水花四濺的洗禮，令人心曠神怡。

白千層祕境 打卡超夯

觀音廣福村有條綠道祕境，全長2.8公里，夾道矗立近700棵白千層樹木，一望無際的通透視野，漫步其中不但顯得悠閒，搭配枝葉在微風吹拂中搖曳身姿，層層疊疊的樹影成文青和少女最愛，隨意拿起相機或手機按下快門都是文青風滿點，是超夯的IG打卡祕境。

位於三灣鄉北埔村慈善旁附近的三聯埤，是舊有荒廢緊鄰的3個大池塘，經由村長與村民們同心協力搬磚塊、種草皮、挑碎石等一起打造美麗寧靜的三灣埤步道現已形成溼地，有螢火蟲與獨角仙等豐富的生態，走在三灣埤步道上涼爽舒宜。

湖口老街 濃濃客家味

鄰近台1線省道的新竹縣湖口老街，過去因火車行經而興盛，如今雖已不是繁榮的商業區，但巴洛克風格的建築樣貌，以及濃濃的傳統客家味，和生活感十足的生機，使得這條老街別具特色，不僅美食齊聚，鄰近還有鐵道舊址、步道等，值得一訪。

湖口老街為傳統客庄，街上客家傳統美食雲集，過去的復興戲院雖已不再營業，但仍保有售票亭，成為歷史見證之一。老街上的美食在客家風味之外，也有西式餐廳，在天主堂旁還有新開設的小窩口柴燒披薩，以及茶館、豆花、芋泥等，能讓遊客盡情品嘗在地美食。

(中國時報)