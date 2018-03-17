柳川藍帶水岸 愈夜愈浪漫

台中柳川藍帶水岸入夜燈景浪漫，吸引不少民眾遊憩。（陳淑芬攝）

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中國時報
／綜合報導
彰化扇形車庫是全台唯一的動態車庫，支援火車頭的維修調度，並陳列骨董級的珍貴蒸汽火車頭。（謝瓊雲翻攝）
全台美境大票選

柳川藍帶水岸位於台中市中區，台中市政府在2017年底整治柳川第1期工程完工，水岸景觀植栽造景、各式藝術燈景在入夜燈光浪漫，不但一炮而紅打響知名度，並立即在中市城中城十大景點網路票選中奪冠，成為民眾、情侶夜間遊憩散步的熱門去處。

從柳川河岸循著坡道及階梯走進河床，河堤綠地植栽、河道蜿蜒，儼然是座親水公園！柳川汙染整治改善工程第1期從崇德柳橋至中正柳橋完工，標榜採用低衝擊開發（LID）生態工法的「會呼吸的河」，汙水截流淨化，改善過去水質嚴重汙染，新植近200株水柳及台灣在地原生樹，讓親水河道景觀令人耳目一新。

中市十大景點 票選奪冠

市府自2017年底起陸續舉辦音樂會、耶誕節及光景藝術燈景活動，打響知名度，超大禮物盒、浪漫鬱金香及玫瑰花海、橋下光廊道及七彩愛心樹等燈景，都成拍照打卡的熱門景點。

全台僅存 彰化扇形車庫

台鐵道迷絕不會錯過的彰化扇形車庫，位在彰化火車站北方，車庫外展有如一面展開的扇子而得名，是目前全台唯一僅存，也是世界上珍貴的鐵道歷史文化資產，每年吸引逾30萬人次到訪。

台鐵局於1922年興建彰化機務段動力車庫，以轉車盤方便維修圓形車庫中存放的蒸汽火車頭；身為全台唯一的火車頭旅館，彰化扇形車庫有半圓弧狀的車庫、12股道和轉車台，至今仍在使用中，車庫裡還保存珍貴的CK101、CK124與DT668等3輛蒸汽火車頭與1輛蒸汽大吊車，以動態方式展示。

過去全台原本共有6座扇形車庫，卻因台鐵興建計畫而陸續拆除，彰化扇形車庫也曾在1990年代面臨被拆除的命運，所幸地方人士與鐵道迷極力奔走爭取才得以保留，並繼續營運至今。　參觀資訊：至警衛室登記後免費入內參觀。地址：彰化縣彰化市彰美路1段1號，開放時間：每周一休館、每周二至五：13:00至16:00、周末及例假日：10:00至16:00。

(中國時報)

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