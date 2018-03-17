黃金花海炫亮 亞馬遜河如畫

2018年03月17日 02:06 中國時報 廖素慧 、 程炳璋 ／連線報導 ／連線報導

全台美境大票選

陽光充沛的嘉義市，5月是屬於黃金阿勃勒的季節，最浪漫的事莫過於漫步在金黃色的花雨下，自由路、世賢路一段、忠孝路一片黃金花海，黃亮亮的美景盡收眼底，美不勝收。台南市安南區四草大眾廟後方，一條被紅樹林圍繞的竹筏港河道，則有「台版亞馬遜河」的美名。紅樹林從岸邊蔓延到河道中央，遮蔽天空，搭乘竹筏從樹蔭下穿過，美景如畫。

世賢國小 拍照熱點

嘉市府觀光新聞處觀光行政科長黃淑雲表示，世賢路、四維路世賢國小一帶、北興陸橋下自由路至世賢路、忠孝路文化局一帶、湖子內路等地區都種有黃金阿勃勒，每到5月進入開花期，是賞花佳境；尤其嘉義的陽光充沛，黃金阿勃勒的花色更加鮮艷動人。

世賢國小、忠孝路一帶的黃金阿勃勒較密集，花季時綻放盛開，放眼皆是黃金雨，映照晴朗湛藍的天空，美呆了！是拍照搶鏡頭的最佳景點，。

黃金阿勃勒一串串宛如黃金葡萄般掛滿樹梢，隨風搖曳，抬頭仰看，盡是燦爛金黃，心情也跟著明亮開朗起來；花灑落地面，鋪滿人行街道，又是一席黃亮亮的地毯，令人不忍踩踏，又忍不住想徜徉其間，暫忘煩憂。

四草綠色隧道位在台江國家公園內，是台灣第8座國家公園，蘊藏豐富溼地生態，包括植物有紅樹林，動物有招潮蟹與彈塗魚等，「四草」是指水筆仔、海茄苳、欖李與五梨跤等4種植物。

綠色隧道 人間仙境

這條竹筏港溪流，100年前可是運送鹽、糖等物資的人工渠道，沿溪流還能通往七股；但因水道淺，僅能行駛竹筏，因此當地有「竹筏港」之稱。

河道旁還可見到荷蘭人建造的「海堡遺址」，竹筏航行5分鐘即進入一片綠林圍繞的世界中。有些紅樹林枝幹延伸到河道中間的天空，加上不少樹幹都長得低，遊客搭船經過偶爾還得低頭閃避。遮蔽天空的樹葉倒影在河水中，形成一段有如人間仙境的綠色水上隧道，原始的景象彷彿置身亞馬遜河中。

(中國時報)