三仙台曙光、海底郵筒 水喔

2018年03月17日 02:06 中國時報 莊哲權 、 陳可文 ／綜合報導 ／綜合報導

三仙台日出是許多攝影愛好者必拍景點。（莊哲權攝）

全台美境大票選

位於台東縣成功鎮的三仙台，是東部必遊景點，八拱跨海步橋，宛如蜷伏在海上的巨龍，每年元旦第1道曙光，從三仙台遠方的海平面升起，耀眼奪目的萬丈光芒，把太平洋染成一片金黃，是許多攝影愛好者非拍不可的朝聖景點。

第一道曙光 世界級美景

每年元旦的第一道曙光，都在三仙台升起，東部海岸國家風景區管處每年都在當地舉行迎曙光活動，當旭日東升，朝陽把太平洋及八拱橋染成一片金黃，世界級的美景，當之無愧，許多攝影愛好者千里迢迢來到成功，為的就是要把日出、星軌、銀河、黃昏等美景定格的相機中。

三仙台全島面積約22公頃，沿著環島步道瀏覽約需2個小時，島上奇石分布， 也有種類繁多而且珍貴的植物，其中的國寶級植物有白水木、台灣海棗、濱龍吐珠，被稱為三寶級植物，都值得一探；而在三仙台北側海岬，是一片礫石沙灘，海水沖刷時，浪濤聲中，參雜著石塊互相激盪的聲響，宛如天籟。

旅遊新概念 浮潛寄信趣

同樣以海洋觀光聞名的澎湖，則將「水下裝置藝術」與「珊瑚礁復育」融合一體，全國第一座藝術魚礁海底郵筒正式開張，打造澎湖旅遊新祕境。

澎湖縣旅遊處開發創意新點子，委請在地熱血青年吳成夫設計海底郵筒，這是結合藝術、魚礁、郵筒3大功能的旅遊新概念，一舉打響知名度。

海底郵筒結構採不銹鋼材質，避免生鏽朽壞，可長時間設置海底；混凝土製作的魚礁增加重量穩定基礎，變身種植珊瑚與硨磲貝的基座；整個藝術裝置以磁磚馬賽克拼貼而成，郵筒主體採分離式，上半部可定期上岸保養。

藝術魚礁海底郵筒特地選址於馬公市鎖港里與山水里之間的浮潛祕境，海邊沙灘離岸約150公尺浮球處、水下6公尺的海床。

(中國時報)