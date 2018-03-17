私接自來水仿礦泉水 一賣10年

2018年03月17日 02:06 中國時報 劉宥廷 、 呂素麗 、 陳志祥 ／綜合報導 ／綜合報導

51歲李姓男子為牟取暴利，10年前私接大樓住家管線竊取自來水，再透過陳姓女子回收礦泉水「丹楓之水」空瓶，清洗後注入自來水封蓋，低價銷往酒店、小吃店及燒烤店等，被喝下肚的不計其數，檢方傳喚李、陳到案，兩人涉詐欺、違反商標法，訊後各5萬元、2萬元交保。

至於涉及商標仿冒等刑事責任，食藥署已將事證交由檢調攜回偵辦，並調查產品下游流向。

衛福部食品藥物管理署、高雄地檢署13日指揮專案小組會同高雄市衛生局、環保局、水利局等相關單位，前往三民區李男住處與工廠內，查獲仿冒丹楓之水140多瓶、製造機具、客戶名單、瓶蓋2850個、紙箱2710個及回收空瓶2萬餘個，當場勒令停業停售，並將李男陳女帶回偵辦。

1400毫升「丹楓之水（橘葉）」真品每瓶100元，檢警指出，李男每月約銷售仿冒礦泉水400箱，以每箱12瓶70元低價賣給高雄的燒烤店等營業場所，10年來約製造60萬瓶，初步估計不法獲利336萬餘元。

衛生局表示，真假「丹楓之水」唯一能從瓶蓋辨識，仿冒品瓶蓋偏乳白色，瓶裝包裝較粗糙，與真品半透明瓶蓋不同；初步了解，假的「丹楓之水」並未銷往超市或一般商店。

李男坦承犯行，陳女則供稱不知情，她僅回收每袋約60瓶丹楓礦泉水寶特瓶空瓶給李男，每袋可賺50元。

(中國時報)