私接自來水仿礦泉水 一賣10年

自來水冒充知名礦泉水，製造現場髒亂。（高市衛生局提供）

友善列印
中國時報
／綜合報導

51歲李姓男子為牟取暴利，10年前私接大樓住家管線竊取自來水，再透過陳姓女子回收礦泉水「丹楓之水」空瓶，清洗後注入自來水封蓋，低價銷往酒店、小吃店及燒烤店等，被喝下肚的不計其數，檢方傳喚李、陳到案，兩人涉詐欺、違反商標法，訊後各5萬元、2萬元交保。

至於涉及商標仿冒等刑事責任，食藥署已將事證交由檢調攜回偵辦，並調查產品下游流向。

衛福部食品藥物管理署、高雄地檢署13日指揮專案小組會同高雄市衛生局、環保局、水利局等相關單位，前往三民區李男住處與工廠內，查獲仿冒丹楓之水140多瓶、製造機具、客戶名單、瓶蓋2850個、紙箱2710個及回收空瓶2萬餘個，當場勒令停業停售，並將李男陳女帶回偵辦。

1400毫升「丹楓之水（橘葉）」真品每瓶100元，檢警指出，李男每月約銷售仿冒礦泉水400箱，以每箱12瓶70元低價賣給高雄的燒烤店等營業場所，10年來約製造60萬瓶，初步估計不法獲利336萬餘元。

衛生局表示，真假「丹楓之水」唯一能從瓶蓋辨識，仿冒品瓶蓋偏乳白色，瓶裝包裝較粗糙，與真品半透明瓶蓋不同；初步了解，假的「丹楓之水」並未銷往超市或一般商店。

李男坦承犯行，陳女則供稱不知情，她僅回收每袋約60瓶丹楓礦泉水寶特瓶空瓶給李男，每袋可賺50元。

(中國時報)

三仙台曙光、海底郵筒 水喔 中興路拓寬 打通中壢、大園

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。