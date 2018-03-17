中興路拓寬 打通中壢、大園

2018年03月17日 02:06 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

桃49-1（中興路）第三期道路拓寬工程於2016年12月開工，連結第一期、第二期已拓寬的路段，將3至6米農路改建為30米的計畫道路，於16日舉辦完工通車典禮，成為東西串連高鐵桃園站區域及大園、中壢及蘆竹等區的重要橫向道路，可紓解高鐵特定區交通流量，增進民眾往來市區及高鐵車站的便利性。

市長鄭文燦表示，桃園及中壢2大生活圈的聯繫道路不足，是桃園交通和都市發展的瓶頸障礙，升格後決定補強橫向道路建設，中興路從蘆竹大竹經過大園五權、中壢內定，再到中壢青埔，全線長度約3公里，其中一部分在2008年完成，如今市府盡最大努力排除各項困難，終完成桃49-1（中興路）第三期道路拓寬。

拓寬工程長度2600公尺、寬30公尺，經費18億5000萬元，其中土地徵收14億元、工程費用4億5000萬元。中興路的設計採高標準，不僅路平，且道路兩旁設有路樹、植栽、人行步道、LED路燈、排水系統、共桿式號誌系統，同時也完成共同管溝，以利5大管線單位埋設管線。後續區公所、新工處也將持續進行「交通微整型」，將號誌系統、農路微調等鄰里型工程接續完成。

整段道路橫跨中壢區和大園區，打通自大竹到青埔的生活圈。未來桃園將形成中壢生活圈、桃園生活圈及青埔航空城生活圈，中興路拓寬工程完工，對地區開發、居民生活、產業流通、生活圈整合都有助益。

(中國時報)