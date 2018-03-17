來台習醫10年 索羅門青年返鄉開業

飛越5000公里、10年苦讀習醫，來自索羅門群島的波波拉（Paul Bosawai Popora）（右二，Paul Bosawai Popora提供），2014年取得成功大學醫學學位後，隨即返鄉成為當地唯一醫生。

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中國時報
／台南報導

飛越5000公里、10年苦讀習醫，來自索羅門群島的波波拉（Paul Bosawai Popora），2014年取得成功大學醫學學位後，隨即返鄉成為當地唯一醫生；行醫之餘，更奉獻薪水、心力造福鄉梓，每月免費看診2500人次，去年終於建造自己的診所，為當地醫療邁開一大步。

索羅門群島是台灣少數邦交國之一，36歲的波拉拉感念成大，自稱「我永遠是成大在索羅門群島的大使」，2個島國建交35年，也在成大留下美好印記！

醫師開診所在台灣稀鬆平常，波波拉診所卻是當地第1棟正規醫療建築，且由他畫設計圖、委請學木工的高中生花2年蓋好，背後有扶植青年的用心。波波拉最終夢想是建造專業醫院，提供良好醫療品質。

波波拉求學波折，2003年獲政府獎學金於巴布亞紐幾內亞修讀醫學，但不到1年經費斷炊被迫輟學；隔年獲得台灣獎學金，於是飛到台灣繼續學業，沒接觸過中文的他頭1年吃盡苦頭，寫信給當時的宋瑞珍院長「我想放棄回鄉！」

宋瑞珍約他面談只說：「你在這裡唯一要做的一件事，就是不要放棄！」大四那年，台灣獎學金到期險輟學，經索羅門大使爭取2年獎學金，最後1年，索羅門GPPOL棕櫚油公司以他畢業後需任職公司診所為條件答應贊助，波波拉總算安心完成學業。

2014年8月返回家鄉在GPPOL公司診所工作，提供當地民眾免費醫療，波波拉是唯一醫生，什麼科都看，看診之餘更身兼數職，如推動社區營收計畫，計畫所得10％捐社區基金，他更捐出一半薪水當資金，改善當地水源；此外，另一家醫院沒醫生，他就免費幫看診，每周日還到Ghaobata社區中學免費教數學。

返鄉近4年，波波拉仍和成大教授、同學密切聯繫，曾任醫學院院長的林其和表示，波波拉求學期間經歷許多挑戰，始終以無比毅力克服難關，回到家鄉有出眾表現，是意料中事。

(中國時報)

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