團結顧大局 陳其邁為菊系拜票

2018年03月17日 02:06 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

綠委陳其邁自民進黨高雄市長初選勝出後，16日首度為菊系子弟兵許乃文、黃偵琳掃街拜票，象徵縫補初選裂痕首步，也嗅出整合意味。中央執政不力恐拖垮地方選情，前總統陳水扁更預言高雄會掉5席議員，因此民進黨沒分裂的本錢，只能團結顧大局。

陳其邁採一貫尊菊態度，初選勝出後，主動拜會高雄市長陳菊，花媽勉勵他「心胸有多大，世界就有多大」，陳其邁也釋出善意，16日下午先為菊系子弟兵、左楠區參選人黃偵琳輔選，接著馬不停蹄替前鎮、小港區參選人許乃文站台。

陳其邁在市長初選民調為35％，但無法選出有33％，逼近支持陳的數字；陳已握得市長入場券，是否能正式入府，還有待選民檢驗。在大選前，他須發揮「母雞帶小雞」精神，與市議員選舉相互拉抬，力拚議會過半，延續綠色全面執政。

而民進黨前鎮、小港地區初選競爭激烈，形成6搶5態勢。趕在下周黨內民調登場前夕，新人許乃文把握最後機會衝刺，邀請市長參選人、綠委陳其邁陪同掃街，沿著前鎮小港地區街弄拜票，獲得鄉親熱烈歡迎。

陳其邁表示，許乃文在前鎮、小港地區深耕多年，在市府、地方服務有目共睹，獲市民認同，優秀年輕人本該讓他出頭，希望鄉親大力支持，愛護民進黨、愛護花媽的同時，也要讓許脫穎而出，有機會為地方服務。

先前陳其邁曾幫同選區的陳致中站台，對此陳其邁昨低調回應，選舉是兄弟之爭，將自己理念說明清楚，以爭取鄉親認同；只要是優秀年輕人，不分派系黨派，他都會予以支持。

(中國時報)