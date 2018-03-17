團結顧大局 陳其邁為菊系拜票

立委陳其邁（右）16日陪同前鎮小港市議員參選人許乃文（左）掃街拜票。（柯宗緯攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

綠委陳其邁自民進黨高雄市長初選勝出後，16日首度為菊系子弟兵許乃文、黃偵琳掃街拜票，象徵縫補初選裂痕首步，也嗅出整合意味。中央執政不力恐拖垮地方選情，前總統陳水扁更預言高雄會掉5席議員，因此民進黨沒分裂的本錢，只能團結顧大局。

陳其邁採一貫尊菊態度，初選勝出後，主動拜會高雄市長陳菊，花媽勉勵他「心胸有多大，世界就有多大」，陳其邁也釋出善意，16日下午先為菊系子弟兵、左楠區參選人黃偵琳輔選，接著馬不停蹄替前鎮、小港區參選人許乃文站台。

陳其邁在市長初選民調為35％，但無法選出有33％，逼近支持陳的數字；陳已握得市長入場券，是否能正式入府，還有待選民檢驗。在大選前，他須發揮「母雞帶小雞」精神，與市議員選舉相互拉抬，力拚議會過半，延續綠色全面執政。

而民進黨前鎮、小港地區初選競爭激烈，形成6搶5態勢。趕在下周黨內民調登場前夕，新人許乃文把握最後機會衝刺，邀請市長參選人、綠委陳其邁陪同掃街，沿著前鎮小港地區街弄拜票，獲得鄉親熱烈歡迎。

陳其邁表示，許乃文在前鎮、小港地區深耕多年，在市府、地方服務有目共睹，獲市民認同，優秀年輕人本該讓他出頭，希望鄉親大力支持，愛護民進黨、愛護花媽的同時，也要讓許脫穎而出，有機會為地方服務。

先前陳其邁曾幫同選區的陳致中站台，對此陳其邁昨低調回應，選舉是兄弟之爭，將自己理念說明清楚，以爭取鄉親認同；只要是優秀年輕人，不分派系黨派，他都會予以支持。

(中國時報)

來台習醫10年 索羅門青年返鄉開… 竹市危險路口 光復路居首

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。