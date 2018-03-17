竹市危險路口 光復路居首

2018年03月17日 02:06 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市警察局公布去年十大危險市區道路，居首的光復路一段及公道五路、慈雲路口分別蟬連最易肇事的路段和路口，不少路段更緊鄰校園，民代建議增設智慧型路口號誌，守護學童及用路人安全。

市警局交通隊統計，去年市區共發生1萬7314件交通事故，造成25死、8824傷，車損1萬472件，十大易肇事路段就占了總量中的3062件，數字較前年略上升。

位居十大易肇事路段之首的光復路一段，緊鄰竹科園區，向東連接新竹縣竹東、以西連接市區，車流量密集，商圈時常有車輛違停，造成事故量居高不下，光是該路段去年就有664件事故。

其次分別是光復路二段430件、明湖路段310件、中華路一段300件、南大路段295件、中華路二段238件、公道五路二段229件、金山街段211件、經國路一段194件、西大路段191件，歷年來普遍是榜上有名的易肇事路段。

焦點縮小到易肇事路口，公道五路、慈雲路口持續蟬聯第一，去年共98件，公道五、經國路口63件居次，光復路、東光路口61件，西大、食品路口60件，中正、竹光路口59件、光復、大學路口56件、經國、東大路口53件，東光、忠孝路口51件、光復、介壽路口49件、東大、武陵路口47件。

分析肇事原因，多數為未保持行車距離，未依規讓車等，其中不少路段校園密集，恐危機學生上、下學安全，市議員顏政德及國民黨市議會黨團提出建置智慧型路口的意見，著重在十大易肇事路口，設置科技執法系統，降低車禍發生機率。

(中國時報)