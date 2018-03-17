嘉市追加減預算9億 府會交鋒

2018年03月17日 02:06 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市政府107年度預算遭議會刪減6.08億，市府提追加減預算包括中央補助款共9億3129萬3000元，力拚敗部復活。但16日議會內部協商擬出審議原則，全刪及部分刪除的預算不再審議，保留科目的項目下周逐條審議。

16日議會臨時會開幕，市長涂醒哲也出席，會後，議長蕭淑麗召集18位議員針對市府提出100餘項共9億餘元的追加減預算，協商審議原則，預定下周一審預算。

無黨籍議員張榮藏表示，初步達成審議原則是已被全刪及部分刪減的預算，不再審議；保留科目的項目逐條審議。

民進黨議員王美惠表示，從市府提出覆議案到現在的追加減預算案，形同「原點打轉」，歸根究柢，府會溝通不良、關係不和諧，徒然浪費時間。

國民黨議員鄭光宏也認為，全部刪、部分刪減的預算不再審，保留科目項目逐條審議，是按議會慣例的做法；唯有被刪掉的吳鳳游泳池盈餘約25萬，因非屬市府補助款，可望再審過關。

市府今年度總預算原編歲出137億4570萬3000元，去年底議會刪減6億836萬4680元，法定預算為131億3733萬7000元；其中，組織修編新設單位智慧科技處及觀光新聞處的業務設備費、工務處八掌溪人行景觀橋建設經費等預算被大砍，備受矚目。

市府以市政「滯礙難行」為由，於1月29日提出114項預算覆議案，府會激烈交鋒，親綠議員斡旋折衝，市府撤回覆議案，此次追加減預算案包括全刪、保留科目、爭取中央計畫型補助的配合款等預算共9億3129萬3000元。

(中國時報)