高醫大研究確認 吃檳榔會成癮

2018年03月17日 02:06 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

檳榔成癮與口腔癌習習相關，高雄醫學大學與中國醫藥大學共同建構的亞洲檳榔聯盟研究顯示，吃檳榔具單一面向結構的成癮特質，符合成癮者診斷標準，這篇論文躍登今年3月國際期刊JAMA Psychiatry，為全球首次確認檳榔為成癮物質的研究。

高雄醫學大學教授李建宏與中國醫藥大學環境教授葛應欽以台灣、中國大陸、馬來西亞、印尼、尼泊爾與斯里蘭卡共8922位吃檳榔民眾為研究對象，顯示檳榔習慣性的嚼食符合美國精神醫學會第5版精神疾病診斷與統計手冊（DSM─5）「物質使用疾患」診斷標準，確認檳榔是成癮物質。

李建宏表示，吃檳榔以東方人居多，西方人不吃檳榔，對檳榔很陌生，2015年國際物質使用期刊（Addiction）列出的全球成癮物質，包括咖啡 、香煙、酒等，竟然沒有檳榔；事實上，檳榔是全球第4大精神影響性物質。

李建宏形容檳榔是被忽視的「孤兒疾病」，他說，86％的亞洲檳榔嚼食者具有不同程度的「檳榔使用疾患」，台灣檳榔族成癮比例為70.8％，嚴重檳榔成癮者的口腔癌前病變風險高達153.4倍，相關研究成果刊登於醫學權威期刊－美國醫學學會雜誌的精神病學分冊（JAMA Psychiatry）。

李建宏認為，許多吃檳榔民眾是亞洲國家收入較低的一群，不受重視，他將檳榔成癮研究發表國際期刊，期盼檳榔成癮能受到重視。

(中國時報)