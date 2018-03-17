高醫大研究確認 吃檳榔會成癮

友善列印
中國時報
／高雄報導

檳榔成癮與口腔癌習習相關，高雄醫學大學與中國醫藥大學共同建構的亞洲檳榔聯盟研究顯示，吃檳榔具單一面向結構的成癮特質，符合成癮者診斷標準，這篇論文躍登今年3月國際期刊JAMA Psychiatry，為全球首次確認檳榔為成癮物質的研究。

高雄醫學大學教授李建宏與中國醫藥大學環境教授葛應欽以台灣、中國大陸、馬來西亞、印尼、尼泊爾與斯里蘭卡共8922位吃檳榔民眾為研究對象，顯示檳榔習慣性的嚼食符合美國精神醫學會第5版精神疾病診斷與統計手冊（DSM─5）「物質使用疾患」診斷標準，確認檳榔是成癮物質。

李建宏表示，吃檳榔以東方人居多，西方人不吃檳榔，對檳榔很陌生，2015年國際物質使用期刊（Addiction）列出的全球成癮物質，包括咖啡 、香煙、酒等，竟然沒有檳榔；事實上，檳榔是全球第4大精神影響性物質。

李建宏形容檳榔是被忽視的「孤兒疾病」，他說，86％的亞洲檳榔嚼食者具有不同程度的「檳榔使用疾患」，台灣檳榔族成癮比例為70.8％，嚴重檳榔成癮者的口腔癌前病變風險高達153.4倍，相關研究成果刊登於醫學權威期刊－美國醫學學會雜誌的精神病學分冊（JAMA Psychiatry）。

李建宏認為，許多吃檳榔民眾是亞洲國家收入較低的一群，不受重視，他將檳榔成癮研究發表國際期刊，期盼檳榔成癮能受到重視。

(中國時報)

嘉市追加減預算9億 府會交鋒 街角幸福廣場 打造復古風情

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。