桃園社宅 7成給年輕人住

2018年03月17日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園社會住宅展示館16日搶先發表樣品屋，桃園市長鄭文燦親自主持，前副總統呂秀蓮也到場，展示館位於蘆竹區二號社會住宅基地，將提供桃園市社宅各房型樣品屋展示，4月2日起正式開放。

有意參選台北市長的前副總統呂秀蓮16日出席「蘆竹二號社會住宅祈福典禮」，直言中央建置社會住宅的比例太低，也批評台北社宅做的不夠好，還揶揄柯P任職3年內人口流失多，反問中央「台灣社會住宅有多少？」並揶揄「恐怕他們也不好意思講」，台灣社宅僅有0.08％，與其他各國相比，「我們永遠看漂亮的房子是別人在住」。

都市發展局表示，桃園社會住宅承租期限以3年為1期，原則以「3+3」共6年，經濟弱勢戶最長可續約至12年。社宅的租金將參考周圍市價行情，保證市民租得合理、租得公道；其中70％提供給年輕人，只要年滿20歲的市民，每人每月薪資所得不超過4萬7922元都可以申請入住。

鄭文燦說，展示館1樓作為社會住宅推廣及宣傳，2樓展示1、2、3房型的樣品屋，他同時邀請大家一同參觀桃園社會住宅政策發展，讓大家看到市府跟營建團隊共同努力的成果，配合清明連假，4月2日起正式開放並有導覽，採預約參觀，可電洽桃園市政府住宅發展處住宅規畫科預約，電話03-3298600分機302─307。

(中國時報)