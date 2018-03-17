APP帶路北車不迷航 月底上線

2018年03月17日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

台北車站特定區6鐵共構，加上5條地下街，每天有逾54萬人次進出，但動線及指標設計卻常讓人迷路被稱為「北車大迷宮」。去年台北市與業者合作推動智慧台北車站，宣布5大智慧功能，其中「台北車站通」APP，透過定位旅客位置協助室內立體導航，Android版預計在3月30日以前提供下載，iOS版則會在4月14日以前。

6鐵共構 5條地下街

去年7月北市府與亞旭電腦簽約合作，開發北車人行指標導引、室內定位導航、觀光交通旅遊運用、安全監控系統，及停車場智慧化等五項智慧化功能。

台北市副市長林欽榮、交通局長陳學台、台鐵、機捷、北捷、高鐵等單位都出席發表成果記者會，試用定位導航APP及Kiosk系統。

林欽榮昨展示「台北車站通」，只要民眾下載APP，所在位置將可透過低功率藍牙技術定位，提供定位導航、交通資訊、美食購物、智慧停車及訊息推播等功能。林欽榮表示，為了在站內3D導航，廠商在北車內布設4350多個藍牙Beacon來協助定位、收發資訊，單一場域布設密度堪稱全亞洲第一，導航範圍包含北車、北捷、台北轉運站、桃園捷運等地上與地下空間，但避免訊號干擾列車機電號誌系統，不包含月台區。

站內增設導覽機台

北車站內地下樓層增設8台Kiosk查詢機，供民眾觸控螢幕了解所在地、如何到達商場、大眾運輸場站等目的地；北車站外的17處地圖板也改為液晶觸控面板，提供觀光交通及景點照片等資訊。

亞旭電腦指出，「台北車站通」正式上線日期未定，但可確定安卓版本會在3月30日以前提供下載，蘋果iOS版則會在4月14日以前。

(中國時報)