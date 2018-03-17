拒喝髒水 新竹議會嚴控源頭

2018年03月17日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

大新竹水源因頭前溪上游垃圾堆積問題，引發民眾擔心飲用水恐遭汙染疑慮，新竹市議會國民黨、新民意問政聯盟及民進黨3個黨團，16日罕見在臨時會中共同提案，要求市府加強監督與監測，並定期向議會報告，同時協調水公司調整水源取水比例，全部以寶二水庫供應為最終目標。

市議會指出，大新竹自來水水源主要取自頭前溪下游溪水，目前溪水遭工業廢水、民生汙水汙染嚴重，而寶二水庫水質較潔淨，實為更佳的自來水水源。建請市府共同改善頭前溪各取水口上游的汙染，並且協調水公司研商調整頭前溪以及寶二水庫的水源取水比例，希望能夠以寶二水庫的水源，全數供應新竹市民生用水。

盼排除3大汙染源

副議長許修睿與市議員李妍同時也指出，頭前溪上游的工業廢水、家庭汙水與竹東垃圾掩埋場是3大汙染源，縣市政府應聯手將汙染源排除，從源頭控管，嚴禁工業廢水排入人要喝的溪水中，環保局也要針對有使用重金屬的工廠進行個別項目檢測。

市府則表示，目前竹市每日平均用水量約33萬噸，其中至少6成以上主要來源為寶山水庫，其餘依照頭前溪豐水期及枯水期供水量不同，約占竹市總用水量之1至3成左右，惟因上游仍有竹東垃圾掩埋場與工業區廢水排入，相關環保團體及市民大眾質疑恐影響下游飲用水安全。

日前副市長沈慧虹已向水公司3區管理處長廖福全，表達市府立場及建議，提出「調度水源」請求，希望能將竹市民生用水來源全數改成寶二水庫，以提升竹市用水品質及降低市民疑慮。

縣市長面對面研商

另外，針對頭前溪上游垃圾掩埋場的問題，縣、市長邱鏡淳與林智堅近日也面對面進行研商，希望能取得優先解決竹東掩埋場垃圾的共識，從源頭改善水源品質。

(中國時報)