中火增天然氣機組 居民抗議

反對台中火力發電廠未公布燃煤發電機組退場機制，就要增建天然氣發電機組，龍井區居民舉布條抗議。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

台中火力發電廠計畫增設2部天然氣發電機組，16日召開環境影響說明會，龍井區居民不滿台電未提出燃煤發電機組的退場機制，卻要先增設發電機組，在現場舉布條表達不滿、並阻撓會議召開，台電在居民離去後仍繼續開說明會，雙方爆發爭執。環評說明會是否已完成，將由環保署裁定。

台電稱交環署裁定

「燃煤不減量，又增新汙染！」龍井區麗水里居民在立委顏寬恒帶領下高喊抗議口號，並舉出「不要抱著炸彈過日子」白布條，要求台電停止召開增設天燃氣發電機組環評說明會。顏寬恒表示，台中電廠10部機組天天汙染中部居民健康，問題還沒解決，又要增設2部機組，也沒提到減煤政策，根本在騙人。

民罵不想抱著炸彈

麗水社區發展協會理事長張揆賢說，台電當初在龍井設置電廠，都未告知居民燃煤發電機組會危害健康，現在又要增設天然氣機組，且說不會汙染空氣，根本是騙人，天然氣機組雖汙染較低，但儲存氣槽危險性高，對居民來說可能是更大危害。

環局指可改善空汙

彰化縣和美鎮代表也到場表達反對增設發電機組。顏寬恒氣憤指出，台電刻意動員非當地居民參加說明會，有混淆視聽之嫌，要求說明會立即停止，且台電必須擇期在麗水里再召開合法協調會，真正與居民溝通。

台電環境保護處長蔡顯修強調，天然氣發電是環保趨勢，台中電廠增設2部機組，未來在秋冬季節汙染嚴重時，至少可降載2部燃煤機組，對減少汙染有幫助，會持續與居民溝通。

針對中火將興建2座天然氣機組，市議員顏莉敏也質疑，2部燃氣機組蓋好了，10部燃煤機組仍繼續運轉，憂心是場「詐騙」。台中市環保局強調，與事實不符，推動燃氣機組取代老舊第1至4號燃煤機組，絕對有助空品改善，呼籲全民支持這項工程。

(中國時報)

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