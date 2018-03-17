離岸風電在地製造 首簽合約

沃旭能源與世紀離岸風電合作，16日在彰縣府見證下，簽訂9000萬元的生產合約，第一張在台灣簽署在地採購製造的合約。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

沃旭能源與世紀離岸風電合作，16日在彰縣府見證下，簽訂9000萬元合約，採購管架式基礎結構轉接段原型，這是政府推動離岸風電以來，第1張採購在地製造的合約，沃旭也是首家在彰化繳付印花稅的離岸風電廠商。沃旭並與大葉大學、彰師大簽合作備忘錄，培訓綠能人才。

合約總金額 上看600億

彰化縣長魏明谷出席，見證沃旭能源與世紀離岸風電簽署首張合約，不僅是台灣製造商打進離岸風電供應鏈，更代表離岸風電採購的稅收能使地方獲得實際收益。

魏明谷強調，首張合約只是起步，未來大彰化4個離岸風場的水下基礎結構，可望全來自本地供應商，預計合約總金額將高達600億元。

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文表示，為確保水下基礎底層結構的本地製造技術與產能，歐洲的工程團隊多次訪台，並與世紀離岸風電密切合作，簽署合作意向書後分享專業標準和知識。

世紀鋼構董事長賴文祥表示，世紀離岸風電已經積極在台北港籌設新廠房，初期在16公頃土地上興建兩棟金字塔廠房，另規畫16公頃存放水下基礎結構，預計2019年底試運轉，總投資50億元，將創造300至500個直接就業機會。

攜手大葉、彰師大育才

縣府表示，「大彰化離岸風電開發計畫」總裝置容量高達2.4GW，可供應280萬台灣家庭。今年4月開始海底測量調查，首座陸上變電站採工程統包，預計遴選取得併網容量後，發包台灣廠商，估計30億元。

此外，沃能與大葉大學合作推出離岸風電學徒計畫，提供學費、有競爭力的薪水和相關教材和就業機會，並與彰師大簽署合作備忘錄，協助台灣綠能轉型。

(中國時報)

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