地層下陷區廟宇合法 門檻降

2018年03月17日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

許多寺廟蓋在農地上，若要變更地目申請合法化，需繳交回饋金，雲林縣爭取嚴重地層下陷區免繳回饋金。（許素惠攝）

全國各地數以千計、甚至萬計的大小廟宇，泰半非法建於農業用地上，雲林縣府爭取除偏遠及離島地區外，嚴重地層下陷區農地變更亦可免繳回饋金；縣內包括麥寮、台西、四湖、口湖與水林等5鄉鎮，將由縣府個案審查，希望對寺廟合法化及地方發展有幫助。

農田中座落大大小小的寺廟，尤其沿海地區更是三五步便有一座，被視為農村文化的一部分，不少更深具年代，但因未遵循土地分區使用規定，始終無法取得合法，加上土地變更需繳交回饋金，動輒1、200萬，甚至更多，令許多宮廟卻步。

雲縣府爭取 農委會同意

縣府積極輔導依規定取得合法寺廟登記，經研究法令尋求解套；鑑於農業相關法規規定，農業用地的變更，視其事業性質應繳交回饋金，特定農業區繳交公告現值70％，一般農業區繳交50％；農委會曾函文指出，該會公告的偏遠及離島地區得免繳交農業用地變更回饋金。

不過，縣府研議後發現，依《農業發展條例》規定得免繳者，除興辦的建設與設施位於農委會所公告的偏遠、離島地區外，如位於經濟部公告的嚴重地層下陷地區亦符合免繳條件。

369間違規 將依個案審查

在縣府力爭下，農委會也同意，並函釋在2017年8月30日經濟部尚未公告廢止為嚴重地層下陷區以前，即提出申請在案者，由縣府就個案情況審查，得以免繳回饋金。

縣民政處長程源宏指出，全縣共有798間廟宇，其中369間都未合法登記，日後所有農地變更申請案，不限宗教用地變更，若符合規定條件，都可免收農地變更回饋金，俾加速寺廟合法化，亦有利相關建設推動。

(中國時報)