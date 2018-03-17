拉瓦克拆遷 族人赴議會抗議

2018年03月17日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

拉瓦克部落拆遷惹議，傳出20日市府將強行拆屋，十多位居民16日上午到議會陳情抗議，呼籲緩拆，部落老婦更聲淚俱下嘶吼「死都不走」；但高雄市長陳菊強調，市府依法行政，會持續溝通，但針對已同意安置的住戶，當然如期拆除。

民代爭取就地安置

民國40年代因木業發達、加工出口區設立，不少原住民從山區遷居至中華五路「獅甲運河旁」，形成拉瓦克部落，1997年即查報為違建，市府這幾年因居住安全規畫拆遷，並協調居民安置到鳳山五甲地區的台糖舊宿舍，目前還有部分不同意搬遷。

拒遷的拉瓦克族人及漢人住戶在藍營議員陳麗娜、唐惠美陪同下，16日上午在議會前開記者會，在拉瓦克居住近60年的老婦陳美金崩潰哭喊：「這是我的故鄉，你們要我去哪裡」、「要我走，除非挖土機從我身上壓過去！」

原住民唐惠美也淚灑議場，痛批感受不到高雄市府對原住民的關心，「原住民才是土地主人，竟被趕來趕去，情何以堪？」

陳麗娜則說，市府將族人安置到台糖宿舍10年，到時候文化都沒了，為何不採納民間建議原地改建，不只族人安居，也能成為原鄉部落產品的市區銷售據點。

市府回應持續溝通

陳菊答詢時表示，市府對原民身段柔軟、長期關心，但拉瓦克部落歷經2次嚴重火災，且被監察院追究市府土地管理疏失，經過多次溝通，將16戶安置於台電宿舍，市府也同意租賃期至少10年、延長至3年免租金，未來也將持續與族民溝通。

國民黨議員許崑源、唐惠美、陳麗娜等人群起要求市府暫緩20日拆屋時限，但陳菊仍表示依法行政，將如期拆除同意安置戶的舊房舍。

(中國時報)