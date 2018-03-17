力推雙語教學 新學年增4校

2018年03月17日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市去年8月將文昌國小、東新國小轉型為「雙語學校」，希望讓英語變成生活工具，因此總節數占3分之1（每周8節）的英文、健體、藝文、綜合課都採雙語授課，其餘知識性課程如國語、數學仍用中文。市長柯文哲16日前往文昌國小參訪，教育局也宣布，107學年度將新增永吉、懷生、明道3所國小，以及格致國中為雙語學校。

柯文哲昨與外籍老師協同教學，和小一新生一起進行「臉部五官／My face」的課程，接著透過大富翁遊戲認讀交通號誌。不過卻也發生一段插曲，柯玩了大約10分鐘大富翁之後，終於「失去耐性」，脫口說出「這麼無聊的遊戲怎麼能玩這麼久？」

會後柯文哲表示，自己50多歲看小學一年級的英文當然覺得無聊，但是其實像以前唸英文的方法，比較是教科書的英文而非生活英文，學生會寫會看，但聽跟說都不太好；現在推動雙語教學，用英文教體育、音樂、美術課，更生活化且口語化。

柯文哲也說，這2校試辦1學期之後，發現高達92.6％家長贊成、71％學生喜歡用英文上課，更有100％的雙語老師也都認同這樣的教學方式。因此，下學期再增加3國小、1國中，希望慢慢將雙語教學導入台北市學校，並且每半年做一次滾動式檢討。

東新、文昌國小目前授課的方式，並不是以英文教每一科，而是從剛入學的小一新生開始，每周有3分之1節數、也就是8堂課，採雙語教學，科目如健體、藝文、綜合、音樂課等。未來3所國小也加入轉型行列，教育局綜合企畫科長諶亦聰表示，也會比照東新和文昌的模式，在比較操作性、體驗性的課程中，帶進雙語教學，由具有英語教學專長的台灣老師搭配外師授課。

諶亦聰說明，之所以再納入1所國中，主要是考量國小生未來面臨的銜接問題，格致的校長是英語系畢業，再加上提前1年先安排1名外師駐校，希望能讓課程進行更順利。國中分科明確，節數也較多，初步規畫彈性課、地理課、體育課以及原本英語課，會採用雙語教學，每周節數約12節。

(中國時報)