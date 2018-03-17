環團籲工業廢水 禁排頭前溪

2018年03月17日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

要喝乾淨的水，全民目標都一致！包括「我們要喝乾淨水行動聯盟」等環保團體近日發起連署，甚至拍成新竹媽媽救水源的故事紀錄片，怒吼要喝到乾淨水源，縣、市政府首長更是罕見面對面會商，先針對垃圾堆積問題，從源頭解決水源的汙染問題。

「我們要喝乾淨水行動聯盟」與「主婦聯盟環境保護基金會」等多個環保團體，擔憂大新竹的水源溪「頭前溪」上游因竹東垃圾掩埋場堆置的垃圾以及工業廢水排入頭前溪後汙染了水源，近期聯合發起連署要喝乾淨水的行動。

這項行動也陸續引發頭前溪「兩岸」新竹市政府、市議會、縣政府、縣議會、水公司的關注，縣市首長首次面對面溝通，希望能共商解決竹東垃圾掩埋場垃圾問題，市議會則是提案要求市府加強監測、定期報告，最終目標是停止頭前溪水源供應給民生用水。

而包括「我們要喝乾淨水行動聯盟」今天也將在清大《竹蜻蜓綠市集》，發起「守護新竹母親河，公民站出來」活動，除了現場連署外也將上演水行動劇。

目前已經連署近萬份的連署訴求，則是包括了停止核可工業廢水排入頭前溪以及其上游和支流、清查工業廢水排放實況、工廠廢水停排頭前溪、縣市合作處理竹東垃圾掩埋問題、頭前溪沿岸市鎮家庭汙水管理以及輔導，推動頭前溪水質水量保護自治條例等。

(中國時報)